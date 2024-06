Archer Aviation recebe certificação da FAA para iniciar operações comerciais de táxis aéreos

Uma semana depois de ter partilhado os seus planos de levar as operações comerciais de eVTOL para a Coreia do Sul, a Archer Aviation, empresa de desenvolvimento de mobilidade aérea avançada, está a anunciar um marco importante nos EUA. A fabricante recebeu a certificação Parte 135 da FAA - um certificado vital para iniciar voos comerciais com táxis aéreos.

A Archer Aviation é um desenvolvedor de eVTOL com sede em Santa Clara, Califórnia, que continua a apimentar o público com marcos alcançados nos EUA e em todo o mundo. Esta é agora uma das duas empresas de táxis aéreos em todo o mundo a confirmar a receção deste certificado.

Durante uma chamada do segundo trimestre de 2023 com investidores no verão passado, a Archer relatou que a sua principal aeronave Midnight eVTOL tinha recebido um "Certificado de Aeronavegabilidade Especial" da Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration- FAA). Isso significa que a aeronave atendeu a todos os requisitos de segurança da FAA e pode iniciar os testes de voo.

Com a certificação de aeronavegabilidade (especial) da FAA já em vigor e investimentos de grandes nomes como United Airlines, Stellantis e até mesmo a Força Aérea dos EUA, a Archer também começou a expandir-se para novas regiões ao redor do mundo nos últimos anos.

No outono de 2023, a Archer anunciou planos para lançar serviços de táxi aéreo eVTOL nos Emirados Árabes Unidos. Isso foi seguido por um acordo para trazer operações de táxis aéreos para a Índia e planos reforçados nos Emirados Árabes Unidos num novo acordo no valor estimado de 500 milhões de dólares.

Ainda na semana passada, a Archer anunciou uma nova parceria com a KaKaoMobility na Coreia do Sul para iniciar operações comerciais de táxis aéreos eVTOL no país até 2026.

Archer Air é certificada, mas o seu táxi aéreo Midnight ainda não o é

A Archer Aviation detalhou exatamente o que significa a sua mais recente certificação da FAA para o promotor de mobilidade aérea sustentável. De acordo com o comunicado:

O certificado Parte 135 indica que a Archer Air desenvolveu e demonstrou à FAA a sua adesão às políticas e procedimentos necessários para começar a operar aeronaves comercialmente de acordo com os rigorosos padrões de segurança e operacionais estabelecidos pela FAA. A conquista de hoje é outro passo importante que demonstra que o trabalho da Archer com a FAA continua a ganhar impulso, pois a Archer é agora uma das duas fabricantes de táxis aéreos no mundo a anunciar o recebimento de um certificado Parte 135 da FAA.

Embora a Archer Air esteja agora certificada para operações comerciais, o seu Midnight eVTOL não está. A Archer ainda está a procurar obter a certificação Typer para o seu táxi aéreo eVTOL e afirmou que, agora que a sua Parte 135 está em vigor, começará com aeronaves convencionais para aperfeiçoar os seus sistemas e procedimentos de companhia aérea antes de lançar os táxis aéreos Midnight ao serviço da United Airlines e de outras companhias.

Simultaneamente, a empresa continuará a procurar obter a certificação Typer para o Midnight, ao mesmo tempo que estabelece fatores-chave como as infraestruturas de reparação e carregamento e os vertiports. A Archer afirma que a FAA emitiu os critérios finais de aeronavegabilidade para sua aeronave Midnight, estabelecendo a rigorosa lista de tarefas que a Archer deve cumprir para que possa iniciar viagens comerciais de táxi aéreo com o seu eVTOL de quatro passageiros.

A Archer não partilhou um calendário rigoroso para quando o Midnight receberá a sua certificação, mas os certificados da Parte 135 e da Parte 134 (reparações) em vigor são um grande passo para a empresa de táxis aéreos.

