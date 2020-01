Apple lança vídeo gravado no iPhone 11 Pro com fogo e gelo

A Apple tem uma invulgar capacidade criativa para produzir peças de marketing fantásticas. Os seus produtos, neste caso o iPhone 11 Pro, tornam-se no centro das atenções com cenários ricos em pormenor. Assim, para promover a capacidade de vídeos dos novos iPhones, e empresa criou mais um cenário antagónico numa luta entre o fogo e o gelo. Tudo filmado com a lento do iPhone 11 Pro.

A empresa acredita na qualidade dos seus produtos e coloca-os à prova nos mais complexos e completos desafios de imagem.

iPhone 11 Pro com fogo no gelo

É conhecida a capacidade criativa da Apple. O pormenor, o detalhe que cativa e o desafio de imagens impulsivas são uma marca da empresa de Cupertino. Assim, como um desafio autoproposto, a empresa tem deixado exemplos de como funcionam as suas câmaras dos novos iPhones. Detalhou em vários vídeos a qualidade da fotografia nas suas várias opções, desafiou os utilizadores a criar as slofies, e agora provoca com a qualidade do vídeo captado.

Neste fim de semana, a Apple, através do seu canal do YouTube, mostrou novas experiências que podem ser feitas com um iPhone 11 Pro. Nesse sentido e dando continuidade a um guia prático de ações, a empresa chamou, a esta quarta experiência, de “Fogo e Gelo”.

O vídeo foi filmado em modo retrato e apresentado como está no YouTube. Além das técnicas usadas, o foco da Apple está na qualidade da imagem do seu mais recente iPhone, bem como na renderização em câmara lenta.

Veja como o iPhone 11 Pro pode captar imagens incríveis de elementos no seu nível mais extremo.

Escreveu a Apple.

A Apple mostra como tudo foi filmado e captado

Além do produto final, a empresa deixou o making-of. Provavelmente este vídeo tem muito mais riqueza que o vídeo final. Isto porque podemos perceber a intensidade das cenas, a forma como os contrastes de luz foram usados e como certas imagens, truncadas de um todo, fazem um filme publicitário ao produto.

Como lembrete, as experiências anteriores da Apple chamavam-se “Elementos“, “Cascata” e “Círculo Completo“. Conforme foi mostrado, o conteúdo era filmado com a câmara do iPhone. O primeiro vídeo experimental foi publicado em setembro de 2018 e foi filmado com um iPhone XS em 4K.