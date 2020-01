Fisker Ocean: O crossover elétrico concorrente do Tesla Model Y

E chegamos a 2020, ano onde se esperam muitas novidades no segmento dos carros elétricos. Para começar o ano, até porque decorre por estes dias a CES 2020, damos a conhecer o crossover elétrico Fisker Ocean.

Este novo SUV promete 482 km de autonomia e terá um custo a partir de $37.499.

Henrik Fisker está de regresso. Depois de escolher a Fisker Automotive, o empresário tenta uma nova entrada no segmento dos elétricos. Desta vez a aposta é num SUV compacto 100% elétrico que irá ombrear diretamente com o Tesla Model Y e com o Ford Mustang Mach-E.

O novo crossover elétrico promete uma autonomia na ordem dos 482 km e chegará ao mercado já em 2021 por um valor base a rondar os 37.499 $.

Segundo informações de Henrik Fisker, este SUV vai dos 0 aos 98 km/h em apenas 2,9 segundo. O Tesla Model Y demora 3,5 segundos, ou seja, mais 0,6 segundos que o Fisker Ocean. O sistema de baterias é de 80 kWh que garante uma autonomia entre os 400 a 480 km com uma única carga.

Fisker Ocean tem teto/painel solar e muito plástico

Uma das características interessantes deste SUV é o teto solar. Segundo o fabricante, esta característica poderá recuperar até 1600 km de alcance por ano. Quanto ao nome do carro, Henrik Fisker disse que escolheu o nome “Ocean” enquanto passeava ao longo de uma praia com muitos resíduos de plástico. Daí a ideia de reciclá-los para reutilização no carro. Os “tapetes oceânicos” são feitos de garrafas recicladas e redes de pesca, enquanto algumas borrachas são feitas de pneus reciclados.

Por agora as informações ainda são muito poucas. Sabe-se, no entanto, que o veículo está pronto para produção em massa e poderá chegar ao mercado em novembro de 2021.

