EUA ultrapassam os 5 milhões de instalações solares

Os Estados Unidos da América (EUA) desempenham um papel importante no mundo, por serem uma potência que lidera em várias frentes e, dessa forma, inspira outros países. Num marco histórico, o país ultrapassou os cinco milhões de instalações solares.

Oito anos após terem atingido o seu primeiro milhão, em 2016, os EUA ultrapassaram oficialmente os cinco milhões de instalações solares. Este é, de acordo com os dados divulgados pela Solar Energy Industries Association (SEIA) e pela Wood Mackenzie, um marco significativo na sua transição para a energia limpa.

Além de representar um número relevante, contrasta largamente com as quatro décadas que foram necessárias para atingir o primeiro milhão, desde o primeiro projeto solar ligado à rede em 1973.

A verdade é que os EUA parecem estar a conduzir uma aceleração relevante, no sentido de atingirem os seus objetivos. Desde o início de 2020, mais de metade de todas as instalações solares do país foram ativadas, e mais de 25% foram ativadas desde que a Lei de Redução da Inflação se tornou lei, há 20 meses.

Os painéis solares foram instalados em casas e empresas, e em parques solares à escala dos serviços públicos. O mercado solar dos EUA foi avaliado em 51 mil milhões de dólares em 2023.

Considerando o tamanho dos EUA, cinco milhões de instalações solares pode não parecer muito, mas mostra que o caminho está a ser traçado:

Hoje, 7% das casas na América têm energia solar, e esse número crescerá para mais de 15% das casas nos EUA até 2030. A energia solar está a tornar-se rapidamente a fonte dominante de eletricidade na rede, permitindo que as comunidades respirem ar mais limpo e tenham vidas mais saudáveis.

Disse Abigail Ross Hopper, presidente e diretora-executiva da SEIA.

"O caminho faz-se caminhando", e o da energia solar é paulatino

O setor residencial representa 97% de todas as instalações solares dos EUA. Este setor tem estabelecido consistentemente novos recordes de instalações anuais ao longo dos últimos anos, atingindo novos máximos durante cinco anos consecutivos e em 10 dos últimos 12 anos.

O crescimento significativo do setor da energia solar residencial pode ser atribuído ao seu valor comprovado como investimento para os proprietários de casas que desejam gerir os seus custos energéticos de forma mais eficaz.

A Califórnia está na vanguarda, com dois milhões de instalações solares, com outros estados estão a registar um rápido crescimento: por exemplo, Illinois, que tinha apenas 2500 instalações solares em 2017, possui agora mais de 87.000; a Flórida viu as suas instalações solares aumentarem de 22.000 em 2017 para 235.000 atualmente.

Até 2030, prevê-se que 22 estados ou territórios ultrapassem as 100.000 instalações solares.

Sendo os EUA um dos motores do mundo, é possível que vejamos esta tendência solar a replicar-se pelo globo.