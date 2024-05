Trump prometeu às petrolíferas acabar com os apoios aos elétricos, em troca de donativos

A relação de Donald Trump com os carros elétricos é distante e, agora, terá azedado. Aparentemente, o antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) prometeu aos executivos do setor petrolífero acabar com os incentivos aos carros elétricos, em troca de mil milhões de dólares em donativos para a campanha eleitoral.

Apesar de ter afirmado ser "totalmente a favor dos carros elétricos", Donald Trump não lhes tece os maiores elogios. Aliás, conforme recordado pelo Electrek, em comícios, o antigo Presidente americano chegou a ridicularizá-los, dizendo que "não vão longe" e que "carregar é uma dor de cabeça".

De facto, a administração de Trump tentou eliminar o crédito fiscal para veículos elétricos na versão original do seu orçamento para 2020. Contudo, a disposição nunca chegou a ser aprovada. Mais do que isso, enquanto Presidente, Trump tentou ativamente reverter as normas de emissão dos veículos que estavam a incentivar as fabricantes de automóveis a produzir mais carros elétricos.

Fora do Governo, mas em campanha para regressar, Donald Trump terá feito uma proposta aos executivos do setor petrolífero, aquando de uma reunião no seu Mar-a-Lago Club, no mês passado. A oferta surgiu, após ser questionado sobre o seu plano relativamente aos regulamentos ambientais:

A resposta de Trump surpreendeu vários dos executivos presentes na sala com vista para o oceano: Vocês são suficientemente ricos, disse ele, para angariarem mil milhões de dólares para me levarem de volta à Casa Branca. Durante o jantar, prometeu reverter imediatamente dezenas de regras e políticas ambientais do Presidente Biden e impedir a adoção de novas, segundo pessoas com conhecimento da reunião, que falaram sob condição de anonimato para descrever uma conversa privada.

Lê-se, num artigo publicado pelo jornal americano.