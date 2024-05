Conheça a fundo o Pixel 8a: toda a IA da Google e a fotografia excepcional por apenas 560 euros

Ao trazer a gama Pixel para Portugal, a Google abriu a porta de uma parte do seu portfólio ao nosso país. Pedidos há muitos anos, temos agora acesso aos melhores smartphones Android. Agora, e para renovar ainda mais a sua linha, surge o Pixel 8a, que oferece todas as caraterísticas de topo, mas por uma pequena fração do preço.

Chegou mais uma proposta única ao Android

A linha Pixel é, sem qualquer dúvida, um marco no universo Android. É a interpretação da Google para o que um smartphone pode e deve ser, cobrindo todas as áreas de mercado onde este sistema está presente. Se isso foi visto e confirmado com o Pixel 8 (ver aqui a análise) e o Pixel 8 Pro (ver aqui a análise), surge agora mais um patamar, o Pixel 8a.

A linha "a" da Google está normalmente associada a uma gama menos premium e acessível a quem procura um smartphone com caraterísticas menos exuberantes, conseguindo ao mesmo tempo, um custo muito inferior. Isso volta a ser verdade com o Pixel 8a, mas com uma novidade. A Google apostou na IA e mantém-se firme até neste seu novo smartphone.

A somar a isso, e porque está também a dar cartas no campo da fotografia, o Pixel 8 a herda toda a qualidade neste campo dos modelos maiores. Também temos neste smartphone o melhor da fotografia, conseguindo depois elevá-la com todas as capacidades de software que a gigante das pesquisas criou.

Design que é agora um marco

Como acontece todos os anos, a Google refina o design dos seus smartphones. Este ano não foi diferente e temos já um marco criado, que os Pixel 8 e 8 Pro trouxeram. No caso do Pixel 8a, este está presente, mas recebeu alguns retoques que o diferenciam de imediato das outras propostas.

Isso é visível em especial com os cantos deste smartphone. Apesar de ser discreto, há um arredondamento maior nesta área. Ao mesmo tempo, e em volta da própria moldura, esse mesmo arredondamento está presente, o que o torna ainda mais agradável na utilização.

Outro pormenor que se destaca é também o ecrã, que no caso do Pixel 8a tem uma moldura mais visível. Não é algo que destoe, mas que rapidamente salta à vista, ainda mais se comparado com outro elemento da linha Pixel ou com outro smartphone de gama mais elevada.

Em termos de imagem geral, a Google continua a apostar em cores distintas e numa imagem mais "fosca", o que lhe dá um acabamento mais engraçado. Claro que todas as dedadas e todas as impressões que ficavam visíveis, neste caso não existem.

De resto, este é um smartphone que lembra dos restantes elementos da linha Pixel 8, sendo apenas ligeiramente menor em tamanho que o modelo acima. Na traseira destaca-se a zona das câmaras, que neste caso é apenas ocupada por duas e o respetivo flash.

A sua construção parece robusta, mas, comparativamente com os restantes modelos, este é naturalmente um equipamento que mostra a sua posição de mercado. Os plásticos estão presente, mas não são o foco e nem se destacam pela negativa.

Fotografia, um dos trunfos do Pixel 8a

Ainda que se mantenha inalterada face ao modelo anterior, a parte de fotografia ainda assim promete. Temos aqui presente uma câmara principal de 64 MP com campo de visão de 80° e abertura de ƒ/1,89. Esta é combinada com uma ultra-wide de 13 MP (120° FOV, ƒ/2,2). A câmara frontal de 13 MP possui um campo de visão mais amplo de 96,5° (contra 95°), embora permaneça com ƒ/2,2.

Os recursos da câmara incluem Best Take, Magic Editor, Audio Magic Eraser e Guided Frame. A gravação de vídeo está inalterada com 4K a 30 e 60 FPS, enquanto o Real Tone foi trazido do Pixel 8 Pro. O zoom podia ser melhor, visto que no modelo acima temos uma proposta com zoom 2x.

O patamar aqui parecia muito elevado, mas o Pixel 8a parece estar à altura. Há que ter em conta não só o público-alvo deste smartphone de entrada, mas também tudo o que a restante gama quer conseguir. Assim, é natural que o hardware presente esteja ligeiramente abaixo.

Hardware? Sim, a herança que é natural

Não é surpresa nenhuma que o Pixel 8a tem presente o SoC Tensor G3 que alimenta o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro. Este pormenor é, na verdade, um atrativo grande, dado que está próximo do Pixel 8. Com este elemento no seu núcleo, o Android que lhe dá suporte consegue garantir uma interface muito rápida. A sua bateria é interessante e tem 4492 mAh, com Faster Wired Charging e Wireless Charging.

Pixel 8a: especificações Cores: Aloe

Azul Baía

Porcelana

Obsidiana Ecrã: Ecrã Actua de 6,1 polegadas

Formato de 20:9

1080 x 2400 OLED a 430 ppp

Smooth Display2 (até 120 Hz)

Vidro protetor Corning® Gorilla® Glass

Ecrã sempre ligado com Resumo e A tocar

Até 1400 nits (HDR) e até 2000 nits (brilho máximo)

Relação de contraste superior a 1 000 000:1

Compatibilidade com HDR

Profundidade completa de 24 bits para 16 milhões de cores Dimensões e peso: 152,1 mm (altura) x 72,7 mm (largura) x 8,9 mm (profundidade)

188 g Bateria e carregamento: Autonomia da bateria superior a 24 horas

Autonomia da bateria até 72 horas com a Poupança de bateria extrema

Normalmente, 4492 mAh6 (mínimo de 4404 mAh)

Carregamento rápido7

Carregamento sem fios (certificação Qi) Memória e armazenamento: RAM LPDDR5x de 8 GB

Armazenamento UFS 3.1 de 128 GB/256 GB7 Processador: Google Tensor G3

Coprocessador de segurança Titan M2 Segurança: VPN do Google One sem custos adicionais

Segurança ponto a ponto concebida pela Google

Segurança de hardware de várias camadas: núcleo de segurança Tensor, chip de segurança Titan M2 e Trusty (ambiente de execução fiável)

7 anos de atualizações do SO, de segurança e de lançamentos de funcionalidades10

Proteção contra software malicioso e phishing, incluindo compatibilidade com chaves de acesso

Verificações de segurança automáticas e controlos de privacidade com o centro de segurança e privacidade

Botões da câmara e do microfone

Private Compute Core

Android System Intelligence

Encriptação ponto a ponto do Mensagens Android e encriptação da Cópia de segurança do Android Câmara traseira: Câmara grande-angular Quad PD de 64 MP Píxeis com 0,8 μm de largura Abertura de ƒ/1,89 Campo de visão de 80°11 Tamanho do sensor de imagem de 1/1,73" Zoom de alta resolução até 8x

Câmara Ultrawide de 13 MP Píxeis com 1,12 μm de largura Abertura de ƒ/2,2 Campo de visão de 120° Correção de lente Estabilização de imagem ótica + eletrónica na grande-angular

Câmara frontal: 13 MP

Píxeis com 1,12 μm de largura

Abertura de ƒ/2,2

Focagem fixa

Campo de visão Ultrawide de 96,5° Funcionalidades da câmara: Editor mágico

Melhor take

Borracha mágica

Remoção do desfoque da foto

Real Tone

Remoção do desfoque de caras

Panorama

Equilíbrio do branco manual

Pasta privada

Visão noturna

Melhor foto

Modo retrato

Luz de Retrato

Foco automático em movimento

Caras conhecidas

Controlos de exposição dupla

HDR+ em direto

Ultra HDR

Exposição prolongada

Astrofoto

Zoom de alta-resolução Vídeo e áudio: Câmara traseira Gravação de vídeo 4K a 30 FPS ou 60 FPS Gravação de vídeo de 1080p a 30 FPS ou 60 FPS

Câmara frontal Gravação de vídeo 4K a 30 FPS Gravação de vídeo de 1080p a 30 FPS

Efeito cinema

Suporte para vídeo de câmara lenta até 240 FPS

Timelapse 4K com estabilização

Timelapse com Astrofoto

Estabilização ótica de imagem

Estabilizador de vídeo

Estabilização de vídeo com Efeito cinema 4K

Estabilização de vídeo bloqueada 4K

Estabilização de vídeo ativa de 1080p

Zoom digital até 5x12

Formatos de vídeo: HEVC (H.265) e AVC (H.264) Áudio: Gravação estéreo

Som melhorado

Redução de ruído do vento

Borracha mágica de áudio Autenticação: Desbloqueio por impressão digital com sensor de impressões digitais por baixo do ecrã

Desbloqueio facial

Padrão, PIN, palavra-passe Sensores: Sensor de proximidade

Sensor de luz ambiente

Acelerómetro

Girómetro

Magnetómetro

Barómetro Botões e Portas: USB tipo C® 3.2

Botão ligar/desligar

Controlos de volume SIMs: Dual SIM (nano SIM único e eSIM) Áudio e multimédia: Altifalantes estéreo

2 microfones

Supressão de ruído Conetividade e localização: Wi-Fi 6E (802.11ax) com 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE80, MIMO

Bluetooth® v5.3, diversidade de Bluetooth

NFC

Google Cast

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Rede: [5G Sub 6GHz] Modelo G6GPR

GSM/EDGE: banda quádrupla (850, 900, 1800, 1900 MHz)

UMTS/HSPA+/HSDPA: bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

LTE: bandas

B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42/66

5G Sub-6: bandas

n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/75/76/77/78

eSIM

[5G mmWave + Sub 6GHz] Modelo G8HHN

GSM/EDGE: banda quádrupla (850, 900, 1800, 1900 MHz)

UMTS/HSPA+/HSDPA: bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

LTE: bandas

B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/41/48/66/71

5G Sub-6: bandas

n1/2/3/5/7/8/20/28/48/66/71/77/78

5G mmWave: bandas n260/n261

eSIM Compatibilidade com aparelhos auditivos: Compatível com aparelhos auditivos. Atualizações de segurança e do SO: 7 anos de atualizações do SO, de segurança e de lançamentos de funcionalidades Materiais: Vidro protetor resistente a riscos Corning® Gorilla® Glass 3

Classificação IP67 de resistência à água e a poeiras

Revestimento resistente a impressões digitais

Painel posterior em composto mate e com estrutura em alumínio mate

Fabricado com, pelo menos, 24% de materiais reciclados, tendo por base o peso do produto.

Estrutura e Barra da câmara em alumínio 100% reciclado

Tampa traseira em plástico 76% reciclado

Embalagem 100% sem plástico Garantia: 2 anos Sistema operativo: Lançado com o Android 14 Conteúdo da caixa: Pixel 8a

Cabo USB-C® para USB-C de 1 m (USB 2.0)

Adaptador de transferência rápida

Ferramenta SIM

Também o seu ecrã se destaca de imediato, pelas melhores razões. Temos presente um OLED de 6,1 polegadas com resolução de 2400 x 1800 pixels. Adota a mesma tecnologia encontrada no Pixel 8, ou seja, um ecrã Actua que a Google afirma atingir um brilho máximo de 2000 nits.

Algo que é uma melhoria, face ao modelo anterior, é a sua taxa de refrescamento. Falamos de um ecrã que pode atingir os 120 Hz e que depois oferece uma excelente qualidade quando é usado, quer seja para ver vídeos no YouTube ou em outra qualquer plataforma. Também nos jogos essa melhoria será bem-vinda.

Android por muitos anos graças à Google

Um fator que deixa o Pixel 8a a anos-luz da concorrência é o selo Google que tem. Isso garante-lhe de forma natural toda a experiência no Android e nos desenvolvimentos. Aqui temos garantidos os mesmos 7 anos de atualizações do sistema e todas as novidades que forem sendo lançadas.

Além disso, o novo smartphone da Google tem acesso já a todas as capacidades de IA que a Google desenvolveu nos últimos tempos. O Circular para Pesquisar, as capacidades de edição de fotografia e tudo o que estiver nas apps da gigante das pesquisas. Neste campo, está ao nível do que os restantes modelos oferecem a um preço muito mais elevado.

Claro que o seu ADN Google permite que o Android presente ofereça uma experiência de utilização de um nível superior. A gigante das pesquisas consegue fundir o melhor dos seus dois mundos (software e hardware) e aqui o Android tem um papel importante e que cumpre na íntegra.

Vale a pena o Pixel 8a? Há concorrência?

O Pixel 8a é, sem qualquer dúvida, uma proposta interessante, ainda mais por ser um smartphone da Google e uma experiência Android pura. Todos os seus argumentos de software e de hardware deixam certamente a concorrência a alguma distância.

Um problema que a Google acabou por criar foi a sua proximidade com o Pixel 8. São smartphones de patamares diferentes, mas que rapidamente podem estar ao mesmo nível. Aqui a culpa é do Pixel 8a, que oferece quase o mesmo, mas a um preço muito próximo. Ainda assim, cada um tem a sua faixa de mercado.

O Pixel 8a está disponível a partir de 559 euros. Quem comprar um Pixel 8a até amanhã, dia 14 de maio, e na troca de um telefone qualificado recebe mais €150 além do valor negociado do telefone. Este é um preço atrativo ainda mais face a tudo o que oferece no universo Android e com o selo da Google.

Pixel 8a: Galeria de imagens