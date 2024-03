Há um bug grave nos smartphones Pixel e a Google já reconheceu o problema

Ainda que seja um sistema maduro e com provas dadas, o Android parece ter um problema nos smartphones Pixel. Há um bug relatado que afeta apenas estes dispositivos e que incomoda muitos utilizadores. A solução pode chegar em breve, tendo a Google relatado que reconhece a falha.

Não acontece sempre, mas qualquer sistema operativo pode ter pequenos problemas, ou bugs, que impedem a sua utilização de forma completa. Claro que não é normal, ainda menos o é quando os equipamentos afetados são os Pixel, criados pela própria Google.

Do que é relatado por muitos utilizadores, todos os alarmes presentes nos Pixel são apagados pelo Assistente da Google. Isto não é anormal ou impossível, mas neste caso o problema está como acontece. Basta o utilizador dizer algo como "desligar todos os alarmes".

I noticed about 2 months ago that when you say "Turn off all alarms" it actually deletes them all, not just turns them off.