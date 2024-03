WhatsApp traz mudança para a app Android ser ainda mais simples de usar

O WhatsApp tem estado numa corrida acelerada para mudar a interface da sua app dedicada ao Android. Esta já viu alterações de cores, de ícones e até de elementos que se julgavam ser imutáveis. Agora, o WhatsApp revelou mais uma mudança na interface, mudando de forma completa a barra de navegação.

A equipa de programadores da Meta parece querer criar uma interface única para as suas apps. Desta forma garante uma experiência de utilização transversal, onde todos os elementos são conhecidos e estão no mesmo local e com as mesmas funções.

Aparentemente é pelo Android que essa uniformização está a ser feita, sendo esta a app a que mais mudanças tem recebido ao longo dos últimos meses. Primeiro em testes limitados e controlados, e depois com a sua publicação para todos os utilizadores.

É mais uma dessas mudanças que agora foi anunciada pelo WhatsApp nas suas redes sociais. Mais uma vez há uma melhoria da interface da app Android, desta vez com uma mudança na barra de navegação, que passa a estar localizada na zona inferior e com novos elementos.

Esta barra bem conhecida de todos passa a contar agora com novos ícones, para acesso a muitas novidades reveladas nos últimos meses. Além disso, esta foi redesenhada com o objetivo de melhorar a acessibilidade, ao mesmo tempo que se torna mais simples de usar.

Apesar de ter sido anunciada oficialmente, não existem ainda planos revelados sobre a sua chegada aos smartphones Android. Espera-se que nos próximos dias comece a aparecer a cada vez mais utilizadores, que assim podem experimentar a novidade.

Esta é mais uma mudança importante e que os utilizadores podem aproveitar. A reorganização da barra de navegação coloca tudo mais próximo dos dedos dos utilizadores e mais simples de utilizar, em especial o que é mais recente.