Um dos pontos de falha na segurança do Android está nas apps que instalamos, muitas vezes de fontes pouco fidedignas. A Google quer acabar com esta situação e tem uma novidade no Play Protect. Vai fazer análise em tempo real das apps e assim eliminar de vez a necessidade de qualquer antivírus no Android.

Muitos consideram que o Android não necessita de soluções de antivírus para proteger os utilizadores. Estas existem e estão disponíveis, mas muita da segurança depende da própria Google e dos seus sistemas de análise das apps presentes na loja do Android.

Com a atualização de setembro do Android, a Google preparou uma novidade importante para o Play Protect, que muitos vão certamente agradecer. Chega de forma discreta e misturada com outras novidades, mas destaca-se pela segurança que vai garantir nos smartphones.

A partir de agora, o Play Protect passa a analisar em tempo real todas as apps que o utilizador for instalar no seu smartphone Android. Independentemente da sua origem, estas apps vão ser analisadas pelo sistema da Google e bloqueadas caso sejam detetadas situações anormais.

Interesting: Google Play Protect will apparently soon perform real-time threat detection for newly installed "unknown" apps.



Currently, if you sideload an app that hasn't already been scanned by Play Protect, Google Play will ask you to submit the app to Google for analysis. It… pic.twitter.com/mtqa2IfPCx — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 11, 2023

O Play Protect já fazia a análise das apps, mas era num contexto diferente e apenas limitado à Play Store. Caso fosse feita uma instalação fora deste contexto, via sideload, existia a possibilidade desta se avaliada posteriormente.

A grande diferença agora é que seja em que contexto for, a análise das apps é realizada e procurados elementos que comprometam a segurança. Assim, e sem qualquer intervenção dos utilizadores, os smartphones ficam seguros e com uma proteção em tempo real.

Esta era uma funcionalidade que há muito era esperada para o Android. É uma segurança importante e que garante assim que os smartphones estão a segurança que todos exigem e necessitam. Para o sistema da Google é também o possível fim dos antivírus, que assim têm um concorrente dentro do próprio sistema.