Produção em massa de elétricos de 25.000 euros será rentável a partir de 2025 na Europa

Para avaliar se será viável que as fabricantes da Europa ofereçam carros elétricos nesta gama de preços a partir de 2025, a T&E modelou três cenários com base na análise Syndex.

No cenário com as condições de mercado mais favoráveis, a T&E concluiu que seria viável comercializar um veículo elétrico do segmento B por 25.000 euros com uma margem de 4%. O modelo previsto teria uma bateria LFP (lítio-ferrofosfato) de 40 kWh e ofereceria uma autonomia WLTP de 250-300 km.