OnePlus explicou porque se recusa a seguir a política de atualizações da Samsung e Google

O tema das atualizações no universo Android não é recente e levou a muitas mudanças impostas pelas marcas. É um dos fatores que muitos usam no momento da compra dos smartphones, por razões óbvias. Agora, o responsável máximo da OnePlus explicou porque a marca não segue a política da Samsung e da Google.

OnePlus explicou porque se recusa a seguir a nova norma

Numa entrevista recente, Kinder Liu, COO e presidente da OnePlus, abordou o tema da política de atualização da empresa. Esclareceu por que a OnePlus opta por não corresponder ao ciclo de atualização estendido da Samsung e do Google, que trazem agora 7 anos para os equipamentos.

Embora a série OnePlus 12 tenha recebido muita atenção e vendas pré-vendas impressionantes, os utilizadores questionam a abordagem da marca. Esta oferece suporte ao software durante 4 anos em comparação com os concorrentes mais diretos e que se têm adaptado.

Liu enfatizou que a experiência do utilizador ultrapassa apenas as políticas de atualizações de software, mesmo se tiver escolhido o melhor smartphone Samsung ou Google. Essencialmente, afirma que não faz sentido ter software atualizado se o seu hardware se tornar obsoleto com o tempo.

Hardware Samsung e Google não acompanha atualizações

Além disso, Liu expressou preocupações sobre a saúde da bateria. Sugere que, embora os concorrentes prometam 7 anos de atualizações de software, a degradação da bateria pode afetar o desempenho do dispositivo. Certamente, isso é algo com o qual muitos consumidores podem se identificar.

Como referiu, a OnePlus tenta garantir a longevidade do seu hardware testando rigorosamente os seus dispositivos com a TÜV SUD para simular anos de utilização, garantindo um desempenho “rápido e suave” durante 4 anos. Em vez disso, a decisão de não estender as políticas de atualizações reflete a dedicação da OnePlus em oferecer uma experiência de utilizador perfeita ao longo do ciclo de vida do dispositivo, em vez de priorizar políticas apelativas.

Embora a Samsung e o Google introduzam ciclos de atualizações mais longos, o OnePlus permanece firme, gerando reflexão sobre a dinâmica em evolução da longevidade dos smartphones e as expectativas dos utilizadores no cenário tecnológico, especialmente à medida que aumenta a expectativa para o lançamento da série OnePlus 12.