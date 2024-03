Android Auto passa a alertar quais as apps que só pode usar com o carro parado

A Google tem estado a mudar o Android Auto e a dar-lhe muitas novidades. Estas procuram tornar a interface desta sua proposta mais simples de usar e, principalmente, mais intuitiva e ajustada aos utilizadores. Agora, do que está a ser mostrado, o Android Auto traz mais informação. Passa a alertar quais as apps que só pode usar com o carro parado.

Os últimos meses têm sido muito ativos para a Google no que toca ao desenvolvimento do Android Auto. Esta proposta da Google oferece cada vez mais aos utilizadores e foi completamente renovada no que toca à sua interface e a algumas das suas apps e funcionalidades.

A cada nova versão surgem pequenas mudanças e novidades, que conseguem melhorar de forma muito interessante, estando disponível para todos. A mais recente novidade mostra como isto acontece, com uma pequena mudança, mas que será extremamente útil para os utilizadores.

Agora, como pode ser visto, as apps que estão limitadas a serem usadas com o carro parada passam a ser bem identificadas. Associada a cada um dos ícones dessas propostas está agora um pequeno P, que significa que apenas podem ser usadas em situações específicas.

Desta forma, os utilizadores ficam com uma noção mais direta e rápida das apps que podem usar durante a condução. O Android Auto já mostrava uma mensagem quando não pudessem ser usada, que era mostrada quando eram chamadas pelos utilizadores, algo que existe desde o início, e que continua a ser apresentado.

Todo o controlo desta novidade fica a cargo da Google e das apps que estão ali presentes no Android Auto. Os utilizadores não têm a possibilidade de ativar ou desativar a apresentação deste P, bem como não existe nenhuma outra configuração associada.

Esta pequena novidade surge com a versão mais recente e que foi lançada há alguns dias. Nessa atualização da Google, está também presente a nova funcionalidade de resumo de mensagens, que recorre à IA para ajudar os utilizadores.