E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos conta de dezenas de novidades na feira de tecnologia Mobile World Congress 2024, analisámos os auriculares Samsung Galaxy Buds FE, e muito mais.

A gigante tecnológica Xiaomi lançou ontem um conjunto muito interessante de equipamentos. Além dos smartphones Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, a marca anunciou a nova Smart Band 8 Pro que chegará ao mercado por apenas 69 euros.

O Renault 5 circula pelas estradas desde 1972, altura em que conquistou um público completamente novo: mulheres e jovens. Indo ao encontro da máxima "mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", a marca pintou o icónico modelo com as cores do futuro, eletrificando-o e entregando ao mercado um R5 E-Tech, pronto para aqueles que o recordam com um sorriso, mas, também, para as gerações mais novas, que expectam detalhes diferentes.

Os vestíveis são já parte do corpo de muitos utilizadores, que veem neles uma forma de se monitorizarem continuamente. Embora os smart rings ainda não estejam consolidados, uma das gigantes já mostrou o peão com que vai a jogo: o esperado Galaxy Ring assinado pela Samsung.

Trânsito caótico, combustíveis cada vez mais caros, pouco estacionamento, estradas estreitas e apertadas, e ainda pensa em levar o seu grande SUV para dentro da cidade? O Microlino Lite faz parecer estúpida essa ideia, porque é dinâmico o suficiente para o levar a qualquer lado, fácil de estacionar, baixo consumo e com um toque irreverente, para se demarcar da confusão! O carro bolha já foi apresentado na Suíça e chega no verão.

A tecnologia evolui a uma grande velocidade! A comprovar tal afirmação estão as centenas de equipamentos e serviços a serem apresentados no Mobile World Congress (MWC 2024) que se está a realizar em Barcelona. Um dos equipamentos que tem despertado a atenção dos visitantes é o portátil transparente da Lenovo.

Conhecemos os smartphones, os smartwatches, os smart rings e uma série de outros equipamentos inteligentes que se revelaram verdadeiramente úteis, ao longo do tempo. Depois de o ter anunciado, a Motorola apresentou um concept de smartphone flexível que se adapta ao pulso do utilizador. Quão útil será?

A MWC - Mobile World Conference deste ano está a presentar-nos com uma série de inovações que, mais não seja, promovem o debate da comunidade tecnológica. Não sendo uma novidade para a indústria, a OPPO revelou os seus Air Glass 3, uns óculos que combinam Realidade Aumentada (RA) e Inteligência Artificial (IA).

Depois do PoSAT-1, Portugal voltará com o Aeros a deixar a sua peugada espacial. Este novo satélite tem como missão estudar os oceanos. Será transportado por um Falcon 9 da SpaceX dentro de alguns dias.

A Samsung não se contém quando o assunto são conceitos de produtos novos. Agora, durante o MWC - Mobile World Congress 2024, apresentou uma ideia de pulseira que aproxima o utilizador de um possível smartphone de pulso, a chegar no futuro, eventualmente.

O Mobile World Congress 2024 já terminou e, tal como referimos, destacam-se as soluções com inteligência artificial e também os carros voadores. Os smartphones já não são o equipamento "uau" da feira, mas há um que se destacou pelo facto de esticar e encolher.

O céu já não é o limite para as empresas farmacêuticas. A Varda Space Industries, uma empresa californiana fundada por antigos funcionários da SpaceX, enviou uma pequena fábrica de medicamentos para o espaço com a justificação de que a eliminação da gravidade permitia criar medicamentos que de outra forma não era possível. E está a resultar!

Ainda há marcas que não acreditam, ou pelo menos não estão totalmente convencidas, que o futuro das estradas é dos carros elétricos. E a poluição pode ser um argumento... possível de tirar da equação! Ao que parece, a Toyota ainda não atirou a toalha ao chão e testa uma tecnologia no seu Corolla GR que suga CO2 do ar.

Sim, é verdade, aconteceu em Portugal e no SNS (Serviço Nacional de Saúde)! Ficará para sempre na história do país e da Europa! O primeiro transplante hepático com robótica na Europa aconteceu no nosso país e durou cerca nove horas.

Os auriculares wireless estão por todo o lado, e pode ser um pouco complicado escolher os ideais com tantos modelos no mercado. No entanto, a Samsung tem tido alguns sucessos desde que adquiriu o portifólio das marcas Harman em 2017. Será que os novos Samsung Galaxy Buds FE estão à altura? Deixamos a nossa análise.