Microlino Lite chegou: um elétrico para quem tem 16 e licença de ciclomotor

Trânsito caótico, combustíveis cada vez mais caros, pouco estacionamento, estradas estreitas e apertadas, e ainda pensa em levar o seu grande SUV para dentro da cidade? O Microlino Lite faz parecer estúpida essa ideia, porque é dinâmico o suficiente para o levar a qualquer lado, fácil de estacionar, baixo consumo e com um toque irreverente, para se demarcar da confusão! O carro bolha já foi apresentado na Suíça e chega no verão.

Microlino Lite para quem tem 16 anos e licença de ciclomotor

O mercado olha para este veículo como o microcarro para os europeus que nunca trocariam o seu automóvel por uma bicicleta elétrica. Sim, Portugal também está no alvo.

A empresa suíça Micro - fabricante do pequeno e alegre carro elétrico Microlino - acaba de apresentar uma versão de produção do seu Microlino Lite no Salão Automóvel de Genebra. Com uma velocidade máxima de 45 km/h, anda a metade da velocidade do Microlino normal, mas pode ser conduzido por qualquer pessoa com uma licença de ciclomotor a partir dos 14 anos em alguns países europeus. Em Portugal é a partir dos 16 anos.

Um modelo de entrada custará CHF 149 por mês (cerca de 156 euros) para aluguer a partir deste verão.

O carro certo para as cidades

Os microcarros, como o Microlino Lite, destinam-se a pessoas urbanas que nunca trocariam o seu carro de tamanho normal por uma bicicleta elétrica, mas que procuram algo mais prático para conduzir em cidades densas, com ruas estreitas.

É possível colocar cerca de três microcarros no mesmo espaço necessário para estacionar um SUV e o seu peso reduzido permite-lhes consumir muito menos energia do que um veículo elétrico normal. São ótimos para deslocações urbanas para o trabalho, idas rápidas ao supermercado, deixar uma criança na escola e transportar o cão para um parque.

O modelo Lite tem o mesmo design monobloco de aço que o seu irmão mais velho e mede 2,5 m de comprimento, 1,47 m de largura e 1,5 m de altura, com um peso inferior a 600 kg. Com 6 kW de potência (9 kW de pico), está classificado como um veículo L6e, o que significa que qualquer pessoa com uma licença de ciclomotor da classe AM pode conduzi-lo na Europa.

Com a bateria de base de 5,5 kWh, pode percorrer cerca de 100 km antes de precisar de ser carregada ou até 177 km no máximo para quem optar pela bateria maior de 11 kWh. A bateria de 5,5 kWh pode ser carregada de 0 a 80% em cerca de duas horas com um carregador de 2,2 kW tipo 2, enquanto a bateria de 11 kWh, mais potente, necessita de cerca de quatro horas.

O microcarro de dois lugares também vem equipado com um teto de abrir e uma bagageira surpreendentemente espaçosa de 230 litros.

O preço começa em CHF149 por mês (cerca de €156) para um aluguer de 48 meses com 5000km/ano.

O Microlino Lite é construído em Turim, Itália, tal como o seu irmão mais potente, e está disponível em azul ou cinzento antracite, com opções para um interior premium básico ou melhorado, com couro vegan, banco de veludo, bolsos laterais, altifalante bluetooth e um suporte para smartphone.

As pré-encomendas começam hoje para entrega no "início do verão".

Embora a Micro ainda não tenha divulgado uma lista de países, é provável que se trate, para já, de um lançamento apenas europeu.