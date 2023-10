Abate de carros elétricos com poucos quilómetros?

A internet é uma rede enorme de informação, mas também de desinformação (ou informação desajustada). Sobre carros elétricos são muitas as notícias que circulam, especialmente nas redes sociais. Uma delas tem a ver com o facto de carros elétricos estarem a ir para abate com poucos quilómetros. Será que é verdade?

Carros elétricos: são necessárias soluções de reparação e diagnóstico

Apesar dos BEV (Battery Electric Vehicles ) mais recentes apresentarem elevados níveis de instalação de sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e tecnologias de segurança passiva, não estão isentos de riscos ou incidentes. Devido à natureza nascente da indústria, as reclamações de incidentes de BEV são atualmente cerca de 25,5% mais caras do que os seus equivalentes ICE e podem levar cerca de 14% mais tempo para serem reparadas. As colisões rodoviárias envolvendo um BEV podem ser catastróficas para o veículo.

Refere o relatório da Thatcham Research, que destaca os riscos para a adoção de veículos elétricos a bateria, que as baterias BEV representam uma percentagem substancial do valor original do veículo e, portanto, estão rapidamente a apresentar um impacto negativo no modelo económico de reparação de veículos.

Embora exista um número relativamente pequeno de BEV no mercado (referente ao mercado do Reino Unido), existe uma falta compreensível, mas preocupante, de soluções de reparação e diagnósticos pós-acidente acessíveis ou disponíveis.

Sem mudanças significativas, há uma forte probabilidade de que os custos com sinistros continuem a aumentar desproporcionalmente. Grande parte da indústria de seguros automóveis ainda não se adaptou aos desafios da adoção em massa de BEV, e as implicações permanecem não quantificadas na capacidade de reparação, formação e competências, custo e sustentabilidade ao longo da vida dos BEV. Esta falta de consciência significa que muitos BEVs são muitas vezes considerados irreparáveis, levando a amortizações prematuras devido ao elevado custo da bateria e à falta de valor que o ecossistema do Reino Unido pode recuperar deles

Tendo em conta o referido, o estudo conclui que de facto há veículos elétricos com bateria que estão a ir para abate. No entanto, tal acontece apenas quanto a reparação da bateria é totalmente inviável. O estudo destaca também que a indústria tem, de se adaptar a este "novo" segmento automóvel.