Microlino 2.0: minicarro elétrico que custa 12 mil euros está a chegar às ruas

Elétricos, acessíveis e cada vez mais utilitários, estes são alguns dos pergaminhos destes carros que estão a chegar ao mercado. A Micro-Mobility anunciou que, apesar de ter renovado completamente o Microlino elétrico antes do seu lançamento, o preço do minicarro elétrico suíço manter-se-á nos 12.000 euros anunciados.

Anunciado em março passado, o pequeno carro de dois lugares parece que está já pronto para testes!

Microlino é um minicarro elétrico que custa apenas 12 mil euros

Este projeto começou há pelo menos dois anos. Então, falou-se deste curioso carro, que parte do espírito do BMW Isetta, para se tornar numa solução prática de mobilidade elétrica. Naquela ocasião, a empresa anunciou que o pequeno elétrico iria para produção em meados de 2018. Contudo, e até hoje, a empresa não tem conseguido concretizar esse facto.

De acordo com a Electric Vehicle Web, agora o Microlino está prestes a chegar às ruas como protótipo. Então, e em breve, poderá iniciar os primeiros testes em situações reais.

Este avanço no projeto foi impulsionado por uma nova abordagem que a empresa forneceu ao Microlino. Assim, as profundas reformas feitas obrigaram a empresa a rebatizar esta proposta para Microlino 2.0. Tudo isso graças à incursão no projeto de um homem-chave em todo o processo de comercialização da Microlino, Jochen Rudat, ex-diretor da Tesla na Europa.

Microlino 2.0 com influências Tesla?

Conforme podemos perceber, o design exterior foi completamente redesenhado. Aliás, muito pouco restou do projeto inicial. Na frente as linhas ficaram mais suaves e há uma nova linha de faróis com tecnologia LED integrada na porta traseira, a mesma tecnologia dos faróis que estão integrados nos retrovisores, deixando para trás uma porta frontal limpa para onde dava acesso à cabine.

O interior é tão peculiar quanto o exterior do Microlino. Conforme podemos perceber, ao entrar pela porta da frente, encontramos um banco contínuo com capacidade para acomodar dois passageiros. Uma vez fechada a porta, esta incorpora também o tablier. Além disso, a zona de entrada alberga um volante cuja coluna de direção emerge do solo e sobre a qual se apoia o painel de comando, representado por um ecrã digital.

E o coração deste elétrico?

Se por fora foi todo revisto, por dentro, debaixo da tampa também há novidades. Assim, quer o motor elétrico, quer a bateria são elementos novos. Agora existe um motor síncrono de eletroíman que melhora a eficiência em cerca de 15% em relação ao motor anterior, as baterias passaram de fosfato de lítio para do tipo NCM, semelhante às baterias de iões de lítio usado em motociclos elétricos com o mesmo desempenho. Tudo isso resulta numa autonomia entre os 125 e 200 quilómetros e uma velocidade máxima de 90 quilómetros por hora, com um peso que gira em torno de 513 quilos.

Apesar das alterações profundas no carro, a empresa afirmou que o preço base do Microlino 2.0 se manterá inalterado nos 12.000 euros. Assim, espera-se que em breve, após os testes terminarem, este possa chegar ao mercado. O pequeno carro elétrico da Micro-Mobility estará no mercado em 2021.