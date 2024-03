Análise Samsung Galaxy Buds FE: auriculares wireless com uma ótima qualidade de som

Os auriculares wireless estão por todo o lado, e pode ser um pouco complicado escolher os ideais com tantos modelos no mercado. No entanto, a Samsung tem tido alguns sucessos desde que adquiriu o portifólio das marcas Harman em 2017. Será que os novos Samsung Galaxy Buds FE estão à altura? Deixamos a nossa análise.

Especificações Áudio e Vídeo Número de MIC: 6

6 Som Ambiente: Sim

Sim Audio Codec: SSC (Samsung Scalable Codec), AAC, SBC

SSC (Samsung Scalable Codec), AAC, SBC Speaker: Personalizado de 1 via

Personalizado de 1 via Active Noise Cancellation: Sim Conectividade Versão Bluetooth: Bluetooth v5.2

Bluetooth v5.2 Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

A2DP, AVRCP, HFP Auto Switch: Sim Sensores Sensor Hall

Sensor de Proximidade

Sensor de Toque Dimensões Dimensão do auricular (A x L x P): 19.2 x 17.1 x 22.2 mm



19.2 x 17.1 x 22.2 mm Peso do auricular: 5.6 g



5.6 g Dimensão da caixa de carregamento (A x L x P): 50.0 x 50.0 x 27.7 mm



50.0 x 50.0 x 27.7 mm Peso da caixa de carregamento: 40 g Bateria Bateria Removível: Não



Não Tempo de conversação/Chamada de voz: 4/14hr (ANC Off), 3.5/13hr (ANC On)

4/14hr (ANC Off), 3.5/13hr (ANC On) Tempo de Reprodução Áudio: 8.5/30hr (ANC Off), 6/21hr (ANC On)

8.5/30hr (ANC Off), 6/21hr (ANC On) Capacidade da bateria (Auriculares): 60 mAh

60 mAh Capacidade da bateria (Caixa de carregamento): 479 mAh Serviços e Aplicações SmartThings Find: Sim

Sim Bixby Voice Wake-up: Sim

Na caixa dos Samsung Galaxy Buds FE

Auriculares Samsung Galaxy Buds FE

Caixa de carregamento

3x pares de pontas para os ouvidos

2x pares de pontas de silicone

Cabo de carregamento USB-C para USB-C

Manuais

Design e conforto

Quer opte pelos Galaxy Buds FE em grafite ou branco, a caixa de carregamento compacta vem sempre revestida com um acabamento branco brilhante. O seu exterior suave e arredondado é muito agradável na mão e requer pouco espaço no bolso ou na mala.

A tampa, a dobradiça e o fecho magnético são todos de primeira qualidade. A qualidade de construção é tão boa como a da Apple - talvez até melhor. De forma inteligente, a Samsung utilizou medidas idênticas para as capas dos seus vários auriculares wireless Galaxy. Se já tiver capas para os Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro ou Galaxy Buds Live, os Galaxy Buds FE vão caber nelas.

A caixa não tem carregamento wireless, mas a Samsung fornece um cabo de carregamento USB-C para USB-C muito generoso e, por isso, pode carregá-la a partir de uma tomada, um portátil ou mesmo um smartphone.

Os botões são pequenos e discretos, com superfícies grandes e planas sensíveis ao toque. São ímanes de impressões digitais, o que é um pouco irónico, uma vez que vai estar constantemente a tocar-lhes.

Como é típico da Samsung, os Galaxy Buds FE possuem apenas uma proteção IPX2 contra a água. Isto significa que um pouco de suor não faz mal, mas tenha muito cuidado quando os limpar - não é recomendável pô-los debaixo da torneira.

Controlos dos Samsung Galaxy Buds FE

Os controlos táteis funcionam bem - é fácil tocar-lhes com precisão e respondem a esses toques com um conjunto de tons correspondentes para o informar de que os seus toques foram reconhecidos. Mas, por alguma razão, a Samsung optou por desativar a maior parte dos gestos táteis por predefinição. De imediato, apenas as opções de toque único e tocar e segurar funcionam. É necessária a aplicação Samsung Galaxy Wearable (que falaremos mais à frente) para ativar os outros gestos e/ou modificar o que os gestos controlam.

É possível ativar até quatro gestos por auricular (toque único, duplo, triplo, e toque e manter), mas apenas o gesto de toque e manter pode ser modificado. Uma vez que os primeiros três gestos são dedicados à reprodução (reproduzir/pausar, avançar ou retroceder músicas), isso significa que terá de decidir o que é mais importante para si no quarto gesto. Pode escolher o modo ANC, aumentar/diminuir o volume, Spotify Tap ou controlo por voz.

Falando em controlo por voz, como acontece com outros auriculares específicos do ecossistema, como os AirPods, Google Pixel Buds Pro e Amazon Echo Buds, os Galaxy Buds FE oferecem acesso à Bixby, a IA de voz da Samsung para utilizadores de smartphones Galaxy.

Software Galaxy Wearable - para personalizá-los à sua maneira

A aplicação Samsung Galaxy Wearable está disponível apenas para smartphones e tablets Android, mas pode descarregar a aplicação semelhante Galaxy Buds em PCs com Windows 10 ou posterior. Também pode emparelhar os auriculares com um dispositivo iOS através de Bluetooth, mas não terá acesso às opções disponíveis na aplicação.

No geral, a interface da aplicação é clean e intuitiva, mas carece de opções de personalização para algumas das funcionalidades principais. No topo da página principal, mostra a duração restante da bateria apenas para os auriculares, não para a caixa de carregamento. Para ver tudo, tem de colocar os auriculares na caixa.

Abaixo dessas leituras, uma secção de controlos de ruído permite alternar entre os modos ANC Ligado, Desligado e Som ambiente, mas não fornece quaisquer controlos mais profundos. Mais abaixo, é possível desativar os controlos táteis ou efetuar qualquer uma das alterações relacionadas mencionadas acima.

Nas "Definições de auriculares" tem acesso a várias predefinições de equalização: Normal, Amplificação de baixos, Suave, Dinâmico, Cristalino e Amplificação de agudos. Não existe aqui nenhuma opção personalizada, mas é possível efetuar um teste de ajuste dos auriculares, alternar o acesso ao Bixby mãos-livres, alternar rapidamente entre dispositivos com sessão iniciada na sua conta Samsung, ativar a deteção de auriculares, transferir atualizações de firmware e restaurar todas as definições.

Qualidade do som dos Samsung Galaxy Buds FE

Os Galaxy Buds FE podem não satisfazer os padrões audiófilos de qualidade de som, mas, a menos que seja genuinamente obcecado por som, ficará entusiasmado com o desempenho destes auriculares.

Antes mesmo de começar a mexer nas opções de predefinição de equalização dentro da aplicação, os Buds FE oferecem uma experiência sonora clara e de frequência total, com um palco sonoro generoso.

Os graves são abundantes e a Samsung conseguiu mantê-los livres de inchaço, algo que os auriculares económicos muitas vezes não conseguem fazer. Há detalhes suficientes para apreciar uma grande variedade de géneros.

Cancelamento de ruído (ANC)

O cancelamento de ruído é bastante impressionante. Faz um excelente trabalho ao eliminar o barulho ambiental de baixa frequência e o ruído. Os sons transitórios e as frequências mais altas começam a aparecer, mas, em geral, o ANC dos Buds FE afasta o mundo muito bem.

Durante o período de análise, foi sempre mantido ativo porque funciona bem na maioria das situações, mas é percetível porque é que algumas pessoas podem nunca utilizar esta funcionalidade.

Em termos de utilização, os Buds FE ligam normalmente o ANC assim que são ligados. É necessário ter os dois auriculares colocados para o ativar (através de sensores de proximidade). Embora existam algumas definições que podem ser alteradas para o ativar com apenas um auricular colocado, não parece funcionar. O ANC altera ligeiramente a afinação dos Buds FE e depende do ruído contra o qual está a trabalhar, mas, em geral, é um pequeno desvio aqui e ali.

Microfone com qualidade decente

O microfone integrado tem uma qualidade de gravação decente particularmente na gama dos agudos, o que melhora a sua extensão de alta frequência e, por sua vez, o brilho e a abertura da sua voz. No geral, a sua voz é clara e inteligível. Deixamos um pequeno áudio para que consiga ter uma perceção da qualidade do microfone destes auriculares.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2024/02/samsung_galaxy_buds_fe_mic_test.mp3

Bateria

Com um pico de 75dB SPL, os Samsung Galaxy Buds FE duraram 4 horas e 38 minutos. Este valor é um pouco baixo, mas ainda assim deve durar a maior parte do dia. Lembre-se de que é provável que a sua deslocação para o trabalho seja mais curta do que isso em cada sentido, pelo que não deverá ter problemas na utilização diária deste produto.

Ainda assim, tente evitar esgotar a bateria até aos 0% para preservá-la. O carregamento rápido não é anunciado, mas dado o tamanho minúsculo das células dos Samsung Galaxy Buds FE, deve obter uma hora de tempo de audição com vários minutos de tempo de carga.

Conectividade dos Galaxy Buds FE

Tal como outros auriculares da Samsung, os Galaxy Buds FE ligam-se ao smartphone, computador ou outro dispositivo por Bluetooth através dos codecs SBC, AAC ou Samsung Scalable. Os proprietários de smartphones Samsung serão as únicas pessoas capazes de utilizar o codec Samsung Scalable, o método de ligação proprietário da empresa coreana.

No entanto, o smartphone e os auriculares utilizarão automaticamente o melhor método de ligação disponível, por isso, se não pensou muito sobre qual o codec a utilizar, é provável que também não o tenha ativado nas definições. Não se deve preocupar muito com isso, a menos que note uma latência excessiva.

Estes auriculares têm uma boa conectividade Bluetooth e algumas funcionalidades exclusivas para dispositivos Samsung. Têm um modo de jogo, que reduz a latência nos dispositivos Samsung, para que possa jogar com o mínimo de problemas de sincronização labial.

Veredicto

Do ponto de vista da qualidade de som e da conectividade, os Samsung Galaxy Buds FE são excelentes... se tiver um dispositivo Samsung. A afinação de fábrica é decente e a predefinição Clear EQ é bastante boa. Mas se não tiver um telemóvel Samsung, nem achar os modos ANC e Ambiente úteis, talvez seja melhor optar por outras opções.

Para além dos modos ANC e Ambiente, os avanços tecnológicos e as funcionalidades não foram o salto esperado. É certo que a conectividade é ótima, mas a duração da bateria e a falta de definições significativas não conseguem diferenciar os Buds FE das opções mais genéricas.

Mas, pelo lado positivo, a comodidade da ligação wireless é bastante agradável, a qualidade do som é boa e os modos ANC e Ambiente não são um truque. 99,90€ é um ótimo preço.

