Se a relação entra a MEO e a Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM) já não era a melhor, agora ficou pior. Isto porque João Cadete de Matos, até agora presidente da ANACOM, referiu numa conferência de impressa que “a MEO não tem investido ao mesmo ritmo” que as concorrentes. Ana Figueiredo, atual CEO da Altice, já respondeu na rede social LinkedIn.

As "picardias" entre a ANACOM e a MEO não são de agora. João Cadete de Matos, que vai ser substituído por Sandra Maximiano, referiu que a "MEO não tem investido ao mesmo ritmo" que as concorrentes. Sem deixar passar muito tempo, Ana Figueiredo, CEO da MEO Portugal, publicou no LinkedIn a seguinte mensagem.

Não tenho por hábito comentar declarações públicas de entidades reguladoras. No entanto, não posso deixar de mostrar a minha surpresa pelas últimas declarações do Presidente cessante da Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações sobre o nível de investimento da MEO, quanto ao teor e ao timing das mesmas

Ana Figueiredo considera que as declarações proferidas por João Cadete de Matos "desrespeitam o investimento realizado pela empresa e o trabalho desenvolvido diariamente por mais de 6.000 colaboradores”.

Convém lembrar e sublinhar alguns dados factuais e rigorosos. A MEO é, há vários anos, segundo números da própria Anacom, a operadora com menor número de reclamações por 1.000 clientes; é, de maneira consistente, líder de mercado em todos os segmentos e a operadora preferida dos portugueses; é a operadora que mais investiu em redes de última geração, com uma cobertura de fibra de 90% das casas dos portugueses e 95% de cobertura em 5G; é a operadora que mais investe em Research and Development (R&D) em Portugal, com maior número de patentes internacionais registadas, exportando tecnologia portuguesa para vários continentes; é ainda o único operador que, devido à competência das suas equipas, reconhecida internacionalmente, promove Portugal como hub para a indústria de cabos submarinos De acordo com os princípios orientadores definidos pela própria Anacom, de um regulador espera-se uma atuação isenta e transparente, assente na excelência e no rigor técnico, apoiada na competência, no profissionalismo e na melhoria contínua, antecipando a evolução do sector e do mercado, aspectos que não foram tido em consideração nas declarações proferidas

O último Conselho de Ministros do Governo (agora em gestão), aprovou as nomeações de Sandra Maximiano para o cargo de presidente do conselho de administração da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e Ana Cristina Vieira da Mata para o cargo de presidente do conselho de administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).