Mulher diz que o Apple Watch ajudou a salvar a sua vida e a do seu bebÃ©

Pode ativar os avisos da app Ritmo cardíaco no Apple Watch para receber avisos de um ritmo cardíaco acelerado, lento ou irregular.

Se o seu ritmo cardíaco se mantiver acima ou abaixo de um determinado número de batimentos por minuto (BPM), o Apple Watch pode enviar-lhe um aviso. Estas notificações só estão disponíveis no Apple Watch Series 1 ou posterior, a partir dos 13 anos.

Pode ativar os avisos de ritmo cardíaco na primeira vez que abrir a app Ritmo cardíaco no Apple Watch ou em qualquer altura posteriormente a partir do iPhone:

A funcionalidade de aviso de ritmo cardíaco irregular no Apple Watch irá ler ocasionalmente o batimento cardíaco para verificar a existência de um possível ritmo cardíaco irregular que possa constituir um sinal de fibrilação auricular (FibA). Saiba como ativar os avisos de ritmo cardíaco irregular. Os avisos de ritmo cardíaco irregular só estão atualmente disponíveis em determinados países e regiões. Também pode encontrar a versão da funcionalidade de aviso de ritmo cardíaco irregular.

Se receber um aviso, significa que a funcionalidade de aviso de ritmo cardíaco irregular no Apple Watch identificou um ritmo cardíaco irregular que sugere FibA, confirmado através de várias leituras.

Se não tiver sido diagnosticado com FibA por um médico, deverá consultar um médico. Se tiver sido diagnosticado com FibA por um médico, saiba como pode monitorizar o Histórico de FA no Apple Watch.

Como funcionam os avisos de ritmo cardíaco irregular

A funcionalidade de aviso de ritmo cardíaco irregular no Apple Watch irá ler ocasionalmente o batimento cardíaco para verificar a existência de um possível ritmo cardíaco irregular que possa constituir um sinal de fibrilação auricular (FibA). Normalmente, esta leitura ocorre quando não se encontra em movimento, para garantir resultados mais fiáveis. O número de leituras diárias e o tempo decorrido entre as leituras irá variar conforme o grau de atividade.

Acerca da FibA

A FibA é um tipo de ritmo cardíaco irregular em que os batimentos das cavidades superiores e inferiores do coração estão dessincronizados.

Segundo os Centros para o Controlo e a Prevenção de Doenças, cerca de 2% das pessoas com idade inferior a 65 anos e 9% das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos têm FibA. As irregularidades no ritmo cardíaco tornam-se mais comuns à medida que as pessoas envelhecem. Algumas pessoas com FibA não têm quaisquer sintomas. Outras pessoas têm sintomas que podem incluir batimento cardíaco acelerado, palpitações, fadiga ou falta de ar.

A FibA é uma patologia crónica, mas a quantidade de tempo passado em FibA pode variar. As pessoas com FibA têm, frequentemente, vidas saudáveis e ativas. A quantidade de tempo que o seu coração está em FibA pode potencialmente ser reduzida com atividade física regular, uma alimentação saudável e adequada à doença, um peso saudável e tratamento de outras patologias clínicas que possam piorar a FibA. Se não for tratada, a FibA poderá causar insuficiência cardíaca ou a formação de coágulos sanguíneos que, por sua vez, poderão provocar um AVC. A FibA pode ser controlada com medicação e acompanhamento médico. Os problemas de saúde anteriores podem ser prevenidos com diagnóstico e tratamento precoces.

Aspetos que deve ter em conta