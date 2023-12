Dica: como fazer com que a Siri pare de o ouvir no iPhone

Devido à natureza do funcionamento do "Hey Siri" no iPhone, a Siri está basicamente sempre a ouvi-lo a si e a tudo o que o rodeia. Isto pode, de alguma forma, incomodá-lo. Portanto, saiba como fazer com que a Siri do iPhone pare de o ouvir.

O seu iPhone está constantemente a ouvi-lo para que possa dar trigger da Siri quando ouve o seu input de ativação. A funcionalidade de estar sempre a ouvir não é diferente da forma como outros dispositivos ativados por voz funcionam, sejam eles da Apple, Amazon, Google, ou outros.

Para os utilizadores do iPhone, isto torna-se óbvio quando a Siri fala aleatoriamente ou se ativa sozinha. Se não quiser que a Siri o ouça, deve desativar a função de audição, temporária ou completamente.

Como impedir o "Hey Siri" que faz a assistente ouvi-lo

Se quiser impedir completamente a Siri de o ouvir no iPhone (ou no iPad), terá de desativar a funcionalidade de ativação por voz "Hey Siri" no iPhone ou iPad. Ao desativar a função "Hey Siri" no iPhone, a Siri deixará de ouvir o comando de voz e, por portanto, deixará de o ouvir em geral.

Nota: a Siri continuará a funcionar se for ativada diretamente.

1. Aceda às "Definições".

2. Vá a "Siri e Pesquisa".

3. Clique na opção "Ativar ao ouvir'".

4. Selecione "Desativado". Isto também evita que a Siri fale do nada quando é ativada inadvertidamente.

Um truque simples para desativar temporariamente a funcionalidade "Hey Siri" no iPhone é simplesmente virar o iPhone para baixo. Enquanto o iPhone estiver virado para baixo, o "Hey Siri" não está a ouvir ativamente a palavra-chave de ativação.

Pode experimentar este truque facilmente: vire o ecrã do seu iPhone para baixo e diga "Hey Siri"... a assistente não será ativada porque não está a ouvir. A única exceção é se tiver utilizado a definição de Acessibilidade para fazer com que a Siri responda mesmo quando o ecrã está tapado.

A Siri armazena os seus dados de voz e conversas?

Os dados de voz da Siri são recolhidos para processar comandos e, para funcionar, esses dados de voz são enviados através da Siri para a Apple para processamento e análise, sendo depois armazenados nos seus servidores.

Se desejar, pode solicitar a eliminação do histórico e das gravações de áudio da Siri dos servidores da Apple e pode também desativar diretamente o armazenamento e a recolha de áudio da Siri no próprio iPhone (ou iPad).

