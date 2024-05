Celebre com a Egitana Musical: são 50 anos de dedicação à música, na maior loja de Portugal

A Egitana Musical, a maior loja de instrumentos musicais de Portugal, celebra 50 anos de dedicação à música e aos músicos. Fundada em 1974 na cidade da Guarda, a Egitana tornou-se um nome de referência no mercado português, oferecendo uma vasta gama de instrumentos musicais, equipamentos de som e luz, acessórios e serviços para músicos de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais. Deslumbre-se, sem dúvida!

Uma História de Paixão pela Música

A história da Egitana Musical inicia com a paixão pela música de António Monteiro Igreja e a sua esposa Maria Genoveva. D. Maria e o seu tio Joaquim Monteiro Andrade davam aulas de acordeão, órgão, viola e outros instrumentos na sua casa, e a procura por material musical de qualidade os levou a abrir a primeira loja de instrumentos musicais na cidade da Guarda em 1974.

Inicialmente situada na Rua Dr. Manuel de Arriaga, a Egitana Musical rapidamente se tornou um ponto de encontro para músicos da região. O nome "Egitania" foi escolhido em homenagem aos habitantes da cidade, os "Egitanienses", e logo se tornou sinónimo de qualidade e atendimento personalizado.

Crescimento e Expansão

Com o passar dos anos, a Egitana Musical expandiu-se, mudando para um local maior na Rua General Pinto Monteiro. Modernizando-se, a loja adotou as novas tecnologias e acaba por oferecer uma experiência de compra ainda mais completa aos seus clientes, por todo o país e pelo estrangeiro.

Este ano, em 2024, a Egitana Musical completa 50 anos com orgulho e alegria. A loja permanece fiel aos seus importantes valores de qualidade, atendimento personalizado e paixão pela música, oferecendo aos seus clientes a melhor experiência possível.

Porquê Escolher a Egitana Musical?

A Egitana Musical destaca-se no mercado português por diversos motivos:

Maior Stock de Instrumentos Musicais: A Egitana Musical possui o maior stock de instrumentos musicais de Portugal, com mais de 30.000 produtos em stock. Isso significa que poderá encontrar o instrumento ou equipamento que procura, seja qual for o seu estilo musical ou nível de experiência,

Marcas Conceituadas: Nesta histórica loja trabalha-se com as melhores marcas do mercado, como Yamaha, Fender, Roland, Honer e muitas outras. Isso garante que vai estar a adquirir um instrumento de alta qualidade que irá durar por muitos anos,

Atendimento Personalizado: A equipa da Egitana Musical é formada por músicos experientes que estão sempre prontos para encontrar o instrumento ideal para cada necessidade, Os seus técnicos oferecem orientação e conselhos personalizados para poder fazer a melhor escolha,

Preços Competitivos: A Egitana Musical oferece preços competitivos em todos os seus produtos. Irá encontrar os melhores instrumentos musicais do mercado a preços acessíveis,

Entrega Gratuita: De todas as características, qualidade, relação preço, existe ainda uma bem interessante que é a entrega gratuita para todo o país, em compras acima de um certo valor. Isso significa que pode comprar o seu instrumento online e recebê-lo em casa sem precisar se preocupar com custos adicionais,

Devoluções Gratuitas: estão disponíveis devoluções grátis durante 30 dias, isto é, pode comprar o seu instrumento com total tranquilidade e devolvê-lo caso não fique satisfeito,

Garantia de 5 Anos: esta loja dá uma garantia de 5 anos em todos os seus instrumentos musicais. Isso significa que pode ter certeza de que o seu instrumento está protegido contra defeitos de fabricação.

Mais do que Uma Loja de Instrumentos Musicais

Sem dúvida, a Egitana é mais do que apenas uma loja de instrumentos musicais. Sempre na linha da frente, em especial das redes sociais, podemos visitar o seu canal no YouTube com mais de 25.000 subscritores, onde estão em base de dados vídeos sobre instrumentos musicais, tutoriais e dicas para tocar.

A celebrar 50 Anos de Música

Em 2024, a Egitana celebra 50 anos de dedicação à música e aos músicos. A loja está a organizar uma série alargada de promoções que prometem grandes vantagens aos seus utilizadores.

Assim, desde já, fica o convite da Egitana, em particular do atual CEO, Rui Ribeiro, a todos os músicos e amantes da música a juntarem-se à celebração!

Website e Backoffice Personalizados

A Egitana Musical possui um website e backoffice personalizados, desenvolvidos internamente por sua própria equipa de TI. O website oferece uma navegação intuitiva e fácil, permitindo que os clientes encontrem rapidamente os produtos que procuram.

Por outro lado, o backoffice facilita a gestão e manutenção de stock, encomendas, clientes e outras informações importantes para o negócio.

Aplicativo Mobile para Clientes

Em breve, será lançado uma aplicação mobile para todos os seus clientes. Esta nova aplicação permitirá que os clientes comprem online, acompanhem os seus pedidos, recebam notificações sobre promoções e eventos, e muito mais.

Canal no YouTube com Conteúdo Exclusivo

Como complemento às suas atividades e para ajudar os seus utilizadores, a Egitana possui também um canal no YouTube com mais de 25.000 inscritos e atualizado muito frequentemente.

No canal, podemos encontrar vídeos sobre instrumentos musicais, tutoriais, dicas para tocar, entrevistas com músicos e muito mais. O conteúdo do canal é produzido pela própria equipa da Egitana, com foco em oferecer informações de qualidade aos seus clientes.

Presença nas Redes Sociais

Obrigatoriamente, a presença da loja está bem patente nas principais redes sociais, como Facebook, Instagram, Whatsapp e Tik Tok.

Assim, nas redes sociais, a empresa interage com os seus clientes, partilha notícias, promoções e eventos, e oferece suporte ao cliente.

Compromisso com a sustentabilidade

A Egitana Musical compromete-se com a sustentabilidade do meio ambiente ao utilizar materiais reciclados nas suas embalagens, e com a promoção do uso de transporte público e consciencializa os seus clientes sobre a importância de cuidar do planeta.