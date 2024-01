Nova plataforma de comparação de preços quer “revolucionar a forma de fazer compras”

O KuantoKusta lançou, esta segunda-feira, uma nova plataforma de comparação de preços, o Kabaz, que resulta de um investimento de 500 mil euros e dois anos de investigação e desenvolvimento.

A despesa no supermercado pesa nos orçamentos familiares, pelo que uma boa gestão é crucial. A par desta, também a atenção redobrada, aos preços, promoções e oportunidades, pode fazer a diferença, no final das contas.

Numa altura em que a carteira de uma larga fatia da população se vê espremida, o KuantoKusta lança uma plataforma que virá, por certo, facilitar a vida aos portugueses.

Kabaz chega para "revolucionar a forma de fazer compras no supermercado"

Dois anos de I&D e 500 mil euros depois, a plataforma Kabaz vê a luz do dia e chega aos portugueses com a promessa de "revolucionar a forma de fazer compras no supermercado". O objetivo é simples: disponibilizar os preços atualizados dos vários produtos vendidos em todos os pontos do país, permitindo uma comparação.

Num comunicado a ser divulgado pela imprensa, o KuantoKusta explicou que a nova plataforma permitirá identificar o supermercado onde uma determinada lista de compras fica mais barata, otimizando a poupança dos consumidores, se estes optarem por dividir as compras pelos supermercados onde os preços são mais baixos.

Os preços dos produtos são atualizados várias vezes ao dia, permitindo "aumentar a conveniência, a transparência de preços e as decisões informadas", sendo ainda possível otimizar o planeamento orçamental, através da monitorização das tendências de preços.

Mais do que isso, os preços estão disponíveis por localização, de modo a adaptar-se à realidade local dos utilizadores. Futuramente, serão ainda introduzidas outras funcionalidades, como um histórico e um alerta de preços.

Além de permitir a comparação do cabaz total entre supermercados, analisando o custo total do cabaz em cada supermercado, a plataforma possibilita uma maximização das poupanças, trocando artigos semelhantes.

Segundo dados avançados à agência Lusa, uma simulação do Kabaz, tendo por base uma lista de 30 produtos de supermercado, "revelou a diversidade de preços praticados por diferentes hipermercados", com o valor total dessa lista de compras nos vários estabelecimentos analisados a variar entre 94,12 euros, 98,05 euros, 100,10 euros e 123,15 euros.

O hipermercado que oferece o preço total mais baixo é 24% mais barato do que o que pratica os maiores preços.

Nota o KuantoKusta, salientando que os 29 euros de diferença entre o valor mais alto e o mais baixo "demonstra claramente o impacto significativo que a diferença de preços pode ter no orçamento das famílias".

Caso o consumidor opte por fazer compras em diferentes supermercados, escolhendo os que oferecem os preços mais baixos para cada produto, o valor total desta lista de compras pode ainda descer para os 89,84 euros.

O KuantoKusta "destaca também o potencial de poupança que as famílias podem conseguir ao terem um acesso mais facilitado e transparente aos preços dos hipermercados".