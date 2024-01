Apple lança “Hello”, um anúncio publicitário aos Vision Pro ainda antes do seu lançamento

A Apple está convencida de que os seus óculos de computação espacial serão mais um produto revolucionário para o mundo. De facto, o que promete está muito para além do que até hoje foi apresentado em produtos de realidade virtual. Num novo anúncio, a empresa começa a partilhar cenários de utilização com o mundo, semeando a necessidade que as pessoas nem desconfiam que têm. Hello!

A Apple publicou um novo anúncio para o Vision Pro, intitulado simplesmente "Hello". O anúncio surge a apenas alguns dias do headset ser colocado à venda. Será lançado a 2 de fevereiro.

Hello - Novo anúncio dos Apple Vision Pro

O anúncio mostra várias pessoas que utilizam o Apple Vision Pro diariamente para diferentes fins. Por exemplo, vemos um homem na sua cozinha a utilizar os auscultadores para realizar várias tarefas em simultâneo. Outro vê o filme Napoleão de Ridley Scott e utiliza os dedos para ajustar o tamanho da imagem.

Há também uma mulher a fazer uma chamada FaceTime com um amigo, enquanto outra vê "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo" no seu voo. O último é um homem a olhar para uma fotografia em modo panorama.

Chegou o Apple Vision Pro. Agora o conteúdo digital adapta-se perfeitamente ao seu espaço físico. Pode fazer o que gosta como nunca antes.

Afirma a Apple na descrição do vídeo. A música de fundo é "Dreamer" de Roger Hodgson, Supertramp.

As imagens divulgadas pela Apple não são nada de novo. Na verdade, é uma combinação de vários extratos que já foram mostrados no passado na keynote da WWDC 2023.

Será lançado nos Estados Unidos a 2 de fevereiro. A Apple ainda não disse quando é que os seus auscultadores estarão à venda em Portugal e noutros países.

Curiosidade cara...

O preço inicial é de 3499 dólares (cerca de 3200 euros em conversão direta) para o modelo com 256 GB. A versão mais cara, com 1 TB, custa 3899 dólares (cerca de 3500 euros). Já os Apple Vision Pro de 512 GB custam 3699 dólares (cerca de 3400 euros).

Conforme já referimos algumas vezes, para já, a Apple só venderá os Apple Vision Pro dentro de portas. Uma característica interessante é se o utilizador usa óculos pode enviar no site a receita da prescrição das lentes de correção, que serão enviadas já instaladas — as lentes são fabricadas pela Zeiss.

Existem algumas questões que devem responder para o resultado final ser o mais exato possível.

Além disso, no site o utilizador poderá perceber o tamanho que deve encomendar, através de um sistema que a Apple implementou para iPhone ou iPad.

Este sistema mede alguns parâmetros do rosto do utilizador para este comprar o Light Seal (bloqueador de luz) na medida certa.

Os primeiros clientes do Apple Vision Pro terão acesso a mais de 150 filmes e séries compatíveis com 3D. Além disso, alguns títulos terão suporte para a Apple Immersive, um formato de vídeo em 180º, 3D e com resolução 8K — como indica o nome, para entregar a melhor imersão possível ao utilizador.

Leia também: