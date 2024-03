WWDC 2024 confirmada para 10 de junho. Vem aí o iOS 18 e muito mais

A Apple confirmou oficialmente a WWDC 2024, onde será anunciado oficialmente o iOS 18 para os utilizadores do iPhone. A empresa diz que a Worldwide Developers Conference deste ano ocorrerá de 10 a 14 de junho. As festividades começarão com uma keynote especial na segunda-feira, 10 de junho.

A WWDC 2024 é oficial!

Num comunicado de imprensa que anuncia hoje a WWDC 2024, a Apple afirma:

A Apple anunciou hoje que vai realizar a sua Worldwide Developers Conference (WWDC) anual online de 10 a 14 de junho de 2024. Os programadores e estudantes terão a oportunidade de celebrar pessoalmente num evento especial no Apple Park no dia da abertura. Gratuita para todos os programadores, a WWDC24 dará destaque aos mais recentes avanços do iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Como parte do compromisso contínuo da Apple em ajudar os programadores a elevar o nível das suas aplicações e jogos, o evento também lhes proporcionará um acesso único a especialistas da Apple, bem como informações sobre novas ferramentas, estruturas e funcionalidades.

A WWDC terá início a 10 de junho com a apresentação especial da Apple no Apple Park. Outras festividades da WWDC 2024 incluirão o State of the Union, os Apple Design Awards, sessões para programadores e muito mais. Haverá também "sessões de vídeo e oportunidades para interagir com designers e engenheiros da Apple e se conectar com a comunidade mundial de desenvolvedores".

Detalhes sobre como se inscrever para participar da WWDC pessoalmente podem ser encontrados no site e no aplicativo Apple Developer.

Para além da componente presencial da WWDC 2024 no Apple Park, a Apple afirma que toda a conferência estará disponível online para todos os programadores. A WWDC não tem custos, quer a participação seja online ou presencial.

A Apple orgulha-se de apoiar a próxima geração de programadores através do Swift Student Challenge, um dos muitos programas da Apple que procuram elevar a próxima geração de programadores, criadores e empresários. No dia 28 de março, os candidatos deste ano serão notificados do seu estatuto e os vencedores poderão candidatar-se à experiência presencial no Apple Park. Cinquenta Distinguished Winners, que são reconhecidos por apresentações excecionais, serão convidados para Cupertino para uma experiência de três dias.

A Apple diz que mais detalhes da WWDC 2024 serão partilhados antes do evento através da aplicação Apple Developer e no site Apple Developer.

O que esperar da WWDC 2024

A Apple vai anunciar a próxima ronda das suas principais atualizações de software na WWDC 2024. Este ano, espera-se que os anúncios sejam encabeçados pelo iOS 18, que a Apple supostamente acredita ser a maior atualização para o iPhone de todos os tempos.

A atualização incluirá novas funcionalidades de inteligência artificial, bem como uma interface do ecrã inicial mais personalizável.

Um dos potenciais temas será os Apple Vision Pro e tudo o que será a evolução deste gadget dentro do ecossistema. Aliás, está nas mãos dos programadores o enriquecimento dos óculos de realidade mista, que a Apple refere como computação espacial, por forma a trazer novos e inovadores cenários de utilização.