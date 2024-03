Inteligência Artificial detetou cancro que os médicos não detetaram em 11 mulheres

Uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) médica ajudou a identificar sinais de cancro da mama em 11 mulheres que os médicos tinham ignorado, potencialmente anunciando um melhor e mais eficiente rastreio do cancro.

Mia consegue detetar cancro que médicos desprezaram

Os 11 casos fizeram parte de um ensaio em massa de mamografias com IA no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que abrangeu 10.889 pacientes, segundo a BBC. A IA, chamada Mia, foi desenvolvida pela empresa britânica Kheiron Medical Technologies.

O ensaio foi utilizado pelo NHS Grampian, uma autoridade de saúde na Escócia, com dados analisados através da rede cloud Azure da Microsoft, de acordo com um comunicado de imprensa da Microsoft.

Segundo o comunicado de imprensa, a ferramenta permitiu aos médicos detetar mais 12% de cancros do que o que era normalmente esperado. A empresa afirmou que a sua utilização poderia reduzir a carga de trabalho médico dos exames em 30%, tornando o processo mais rápido e eficiente.

Para além de ser mais rápida do que os humanos, a IA parece ter detetado sinais que nem mesmo os profissionais altamente treinados conseguiram. A descoberta mais surpreendente foi a de 11 mulheres em que a IA viu tumores demasiado pequenos para serem detetados por radiologistas treinados.

Uma delas, mencionada no comunicado de imprensa da Microsoft, era uma mulher chamada Barbara (não foi indicado o seu apelido), da cidade escocesa de Aberdeen.

O meu cancro era tão pequeno que os médicos disseram que não teria sido detetado pelo olho humano.

Referiu Barbara.

Ela descreveu a tecnologia Mia como "uma salvadora de vidas". A BBC disse que o seu tumor de 6 mm apenas necessitou de uma cirurgia mínima e cinco dias de radioterapia.

De acordo com a BBC, não houve casos em que os médicos humanos tenham detetado um caso de cancro que a IA não tivesse detetado.

Se detetarmos um cancro com menos de 15 mm, a maioria das mulheres terá agora uma taxa de sobrevivência de 95%. A Mia não só nos ajudou a encontrar mais cancros, a maior parte dos quais eram invasivos e de alto grau, como também calculámos que poderia reduzir o tempo necessário para notificar as mulheres de 14 dias para apenas 3 dias, reduzindo significativamente o stress.

Afirmou o Dr. Gerald Lip, que liderou o estudo.

Tecnologia IA poderá revolucionar a deteção de cancro

A ferramenta poderá alterar a longo prazo a forma como os serviços médicos trabalham com os doentes com cancro.

A Professora Lesley Anderson, Presidente da Cátedra de Ciência de Dados de Saúde da Universidade de Aberdeen, afirmou que a ferramenta melhoraria significativamente os rastreios mamários, uma vez que seriam detetados mais cancros sem ter de pedir às pacientes que fizessem testes adicionais.

O ensaio foi financiado pelo governo do Reino Unido e chamou a atenção dos seus ministros mais importantes.

Jeremy Hunt, ministro das finanças britânico, escreveu no X que "inovações como esta podem conduzir a enormes melhorias na produtividade dos nossos serviços públicos".