Apple prepara atualização dos iPhones novos ainda dentro da caixa

A Apple tem um problema sempre que lança um iPhone novo. Este vem com uma versão do sistema operativo que foi carregado antes de a empresa lançar a versão final. E isso pode trazer consequências graves, se a versão mais recente for uma correção importante de segurança, como aconteceu no lançamento do iPhone 15 e do iOS 17.

Esta ideia não é nova, aliás, já escrevemos sobre esse assunto, ainda no rescaldo do lançamento dos novos iPhones, em setembro passado: quando chegaram às mãos dos utilizadores, traziam uma versão do iOS já desatualizada.

Agora e com a Apple a preparar o próximo lançamento do iPhone 16 e do iOS 18, este tema volta a ser notícia.

Como poderá a Apple atualizar milhões de iPhones dentro da caixa?

Na edição deste semana da newsletter Power On, o jornalista Mark Gurman explicou como funciona o sistema. Ao que parece, todas as lojas da Apple terão acesso a um dispositivo de metal com formato de cubo que se liga ao iPhone guardado na embalagem.

Através do MagSafe e outras tecnologias sem fio, os funcionários podem ligar e atualizar o iPhone de forma remota. Depois de descarregar e instalar uma versão mais atualizada do iOS, o dispositivo desliga o iPhone, sem a necessidade de abrir a caixa.

Tal como referimos em cima, esta tecnologia não é novidade e, segundo refere Mark Gurman, estará pronta desde o final de 2023. Contudo, a Apple travou para já o uso nas vendas dos equipamentos atuais para assegurar uma estreia sem problemas.

Quando ficar disponível, o recurso deve agilizar o processo de atualizar o iOS e deixar o iPhone pronto para receber os dados do iCloud.

Ainda não se sabe o potencial completo da tecnologia, mas já presumimos que os funcionários da Apple também possam realizar a configuração inicial do dispositivo, com ele ainda dentro da caixa. Desta forma, o cliente pode ligar o iPhone em casa, com todas as definições já prontas.

Novos iPhones virão sempre com a mais recente versão do iOS 18

Não se sabe se os dispositivos lançados no ano passado, os iPhones 15, ou até os iPhones 14, terão compatibilidade com esta tecnologia. Caso tenham, os equipamentos antigos poderão também ser vendidos pela Apple já com a versão iOS 18 instalada, depois de o sistema operativo ser lançado oficialmente.

Como tal, é importante sublinhar que o iOS 18 tem tudo para ser a maior atualização da história da Apple. Além das novidades e evoluções visuais, espera-se que o sistema traga funções de inteligência artificial generativa, como o Gemini, da Google e na China alguma tecnologia em parceria com o Baidu AI.