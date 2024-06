Apple Vision Pro já têm data de lançamento na Europa e não só

Com a WWDC 2024 aí à porta, começam a surgir rumores sobre possíveis anúncios da Apple. Um dos dispositivos que terá um lugar especial durante a apresentação de abertura são os Apple Vision Pro. Os óculos de realidade mista verão um possível anúncio da sua disponibilidade noutros países.

Apple prepara-se para lançar os Vision Pro internacionalmente

De acordo com um relatório da MacRumors, a Apple está a preparar-se para lançar os Vision Pro internacionalmente. Uma fonte disse ao meio de comunicação que as Apple Stores do Reino Unido começaram a receber remessas em paletes. Presume-se que estas possam ser os sofás utilizados pela loja para efetuar demonstrações.

Além disso, a Apple terá dito aos gestores para começarem a planear a remodelação dos espaços das lojas, em preparação para o lançamento iminente. As Apple Stores terão uma área especial para os Vision Pro, onde os utilizadores serão apoiados por funcionários para fazer demonstrações. Além disso, as lojas terão prateleiras dedicadas a acessórios, tal como acontece com outros dispositivos Apple.

De acordo com as fontes, os Vision Pro deverão ser lançados entre a terceira e a quarta semana de julho no Reino Unido, Canadá, China e alguns países europeus. A fuga de informação coincide com rumores anteriores que apontavam para um lançamento internacional após a WWDC 2024. A Apple utilizaria o palco da sua conferência de programadores para anunciar o lançamento previsto do Vision Pro fora dos EUA.

Gigante já está a formar funcionários noutros países

Há alguns dias, dissemos que a Apple começou a dar formação aos funcionários da Apple Store para efetuarem demonstrações dos Vision Pro. A empresa de tecnologia levou centenas de trabalhadores para os seus escritórios em Cupertino para os instruir. A Apple está a dar formação a funcionários da Alemanha, França, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Singapura e China, o que dá uma pista sobre os primeiros países a receber a máquina.

Com os Vision Pro certificados para venda na China e o mobiliário já descarregado no Reino Unido, é apenas uma questão de dias até sabermos a data de lançamento nesses países. O respeitado analista Ming-Chi Kuo estava confiante de que a empresa de tecnologia anunciaria a data antes da WWDC 2024, embora seja improvável que isso aconteça.

Kuo também informou que a Apple cortou a produção de seu dispositivo devido à baixa procura. O interesse nos Vision Pro caiu a pique nas semanas seguintes ao seu lançamento nos EUA, passando de uma média de dois por dia para "uma mão-cheia" por semana. A baixa disponibilidade e o preço elevado seriam determinantes para que muitos utilizadores os deixassem passar.

