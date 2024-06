Novidades do Windows 11 mudarão a forma como utiliza o rato

A Microsoft lançou uma atualização para o Windows 11 que adiciona novas funcionalidades às definições do rato. A última versão para os membros do programa Insider integra duas opções: uma que afeta o comportamento do cursor e outra que altera a direção do scroll. Esta última tem sido uma das mais solicitadas pelos utilizadores de desktops há anos.

A versão 26227 do Windows 11 Insider no canal Canary vem com várias adições, incluindo o Copilot, novos emojis e ferramentas para gerir os seus dispositivos conectados. Embora a Microsoft não mencione nada sobre o rato no anúncio oficial, esta atualização integrou duas funções de rato no menu de definições, uma delas resgatada do antigo Painel de Controlo.

De acordo com a conta do X PhantomOcean3, a nova versão do Windows adiciona a opção "Melhorar a precisão do cursor" às opções do rato. A função, também conhecida como aceleração do rato, faz com que o cursor se mova com mais precisão quando se move o rato lentamente. A funcionalidade foi integrada no menu "Bluetooth e dispositivos" > "Rato" nas Definições do Windows 11.

Embora esta funcionalidade esteja disponível há anos no Windows, para a ativar no Windows 11 é necessário ir ao "Painel de Controlo", encontrar o "Rato" e selecionar a opção "Melhorar a precisão do ponteiro" no separador "Opções do ponteiro". Um utilizador antigo não teria problemas em fazer isto, mas alguém com pouca paciência ou conhecimento do sistema operativo nunca saberia que existia.

Escusado será dizer que a aceleração do rato é uma funcionalidade que deve ser desativada quando se joga. Se é fã de jogos de FPS, ativar a precisão do ponteiro faz com que perca uma fração de segundo ao apontar a sua arma.

O Windows 11 permitirá inverter a direção do scroll do rato

A segunda funcionalidade a ser integrada nas definições do rato permite-lhe inverter a direção do scroll. Esta é uma opção que está presente no Windows. O único senão é que só estava disponível para computadores com touchpad.

A Microsoft decidiu que era altura de adicionar esta funcionalidade a todos os utilizadores de rato. A direção do scroll, disponível no menu "Bluetooth e dispositivos" > "Rato" nas Definições do Windows 11, oferece uma escolha entre deslocamento normal ou invertido.

Ambas as opções estão ocultas, pelo que terá de utilizar o ViveTool para as desbloquear. Basta fazer download do repositório GitHub, extrair o ficheiro ZIP e abrir um terminal do Windows como administrador dentro da pasta. Uma vez lá dentro, basta escrever vivetool /enable /id:50012660, premir Enter e reiniciar o computador.

Se tiver algum problema ao utilizar a versão Insider do Windows 11, terá de esperar algumas semanas para ter acesso a estas funcionalidades.

