Future Strike chegou a Battlefield 2042

A DICE continua a apostar fortemente em Battlefield 2042 com o lançamento de novos conteúdos a um ritmo bastante bom. Desta feita, acabou de chegar Future Strike. Venham ver...

Battlefield 2042 continua a dar cartas e a atrair milhares de jogadores para alguns dos combates mais sanguinários da série. E, de forma a manter o estado das coisas, a DICE acabou de lançar um novo evento que promete muito mais ação e carnificina.

Dessa forma, foi na semana passada que a equipa da DICE, responsável por Battlefield revelou Future Strike, este evento temático para Battlefield 2042.

De realçar que Future Strike faz parte da Season 7: Turning Point em curso e está disponível gratuitamente para todos os jogadores desde 28 de Maio até ao próximo dia 10 de Junho.

Este evento por tempo limitado introduz uma nova aliança ligada ao mundo de 2042 e introduz um novo modo de jogo conhecido como Strike Team. Basicamente, o esquadrão do jogador foi encarregue com a missão de capturar e proteger as estações meteorológicas de Arkangel, e garantir que não caiem nas mãos da Coalition.

Em Future Strike, os jogadores irão encontrar ação 4v4 ou 8v8 frenética como só Battlefield 2042 consegue reproduzir, que se concentra no intenso jogo em equipa, onde o trabalho em grupo e a habilidade individual são necessários para garantir a vitória da nossa equipa.

Novos equipamentos, armas e objetivos virão com Future Strike mas... podem ver mais informações sobre este evento, aqui.