V2L: a tecnologia que vai converter o nosso carro num sistema autónomo portátil de energia

A tecnologia V2L oferece uma solução inovadora e prática para o fornecimento de energia portátil e de reserva, tanto em situações de emergência como em sistemas solares autónomos. A sua implementação pode reduzir a dependência de geradores de combustíveis fósseis, contribuindo para um futuro mais sustentável e energeticamente eficiente.

O que é o Veículo para Carregamento (V2L)?

E, inglês, V2L ou Vehicle-to-Load é uma tecnologia que permite aos veículos elétricos (VE) fornecer energia elétrica de corrente alternada (AC) a eletrodomésticos ou cargas como luzes, portáteis, televisores ou frigoríficos. Esta tecnologia é bastante simples e consiste em que o veículo elétrico inclui um inversor integrado que fornece energia através de uma ou mais tomadas de AC.

Não deve ser confundida com a tecnologia Veículo à Rede (V2G), que requer um carregador bidirecional mais avançado. A energia V2L pode ser usada como reserva de emergência, semelhante a um gerador de reserva, para operar eletrodomésticos essenciais através de cabos de extensão. Outra vantagem é que os veículos elétricos com V2L podem carregar outros elétricos que tenham ficado sem bateria.

Diferenças entre V2L e V2G

Muitas vezes a tecnologia V2L é confundida com o carregamento bidirecional V2G (Vehicle to Grid). No entanto, estas são muito diferentes e têm propósitos distintos.

V2L é muito mais simples e permite que qualquer eletrodoméstico regular seja alimentado por um VE usando um cabo de extensão.

Por outro lado, V2G é mais complexo e pode devolver energia à rede elétrica (ou aos circuitos da casa) através de um carregador bidirecional externo.

Embora ambos usem tecnologia de fluxo de energia bidirecional, os veículos com V2L só podem ser carregados com um carregador de VE regular e não funcionarão com um carregador bidirecional dedicado que transfira energia de corrente contínua (CC) de alta voltagem para e desde o veículo.

Potência de Saída de V2L

A potência de saída de V2L é medida em amperes (A) ou quilowatts (kW) e geralmente varia de 10A a 15A (2,4kW a 3,6kW). A maioria dos fabricantes de VE especifica a potência total em kW disponível através de uma ou mais tomadas de AC. Por exemplo, um veículo elétrico com V2L pode alimentar qualquer eletrodoméstico usado numa tomada doméstica padrão.

Alguns veículos, como o Hyundai IONIQ 5 e o Kia EV6, têm uma potência de 3,6kW equivalente a uma tomada de 15A. O Ford F-150 Lightning tem a maior classificação de V2L com 9,6kW através de quatro tomadas de CA.

Exemplo de Uso de Energia com V2L

Para calcular quanto tempo um veículo elétrico pode alimentar uma carga, deve-se considerar o tamanho da carga (W) e o nível de carga da bateria do VE (SoC).

Por exemplo, um VE com uma bateria de 65kWh poderia, tecnicamente, alimentar uma carga de 1000W (1,0kW) durante quase 60 horas. Se as cargas fossem muito baixas, como um portátil (60W) e um frigorífico (140W), que consomem menos de 200W no total, a bateria de um VE médio poderia alimentar as cargas durante quase duas semanas antes de se esgotar.

Potência de Carregamento Comum de Eletrodomésticos (em Watts):

Luzes LED : 40W

: 40W Portátil : 60W

: 60W TV LED : 120W

: 120W Frigorífico : 140W

: 140W Aquecedor portátil: 2200W

Uso de V2L como Reserva

V2L está projetado principalmente para fornecer energia AC enquanto se viaja ou como reserva em casa usando cabos de extensão. Também pode ser usado como um gerador de reserva em algumas zonas rurais que sofrem cortes frequentes de energia, ligando o veículo elétrico através de um interruptor de transferência de AC.

É essencial que qualquer fonte de geração, incluindo V2L, se ligue a uma casa de acordo com todas as normas e regulamentos elétricos locais.

Os circuitos domésticos devem estar protegidos por interruptores de segurança (dispositivo de corrente residual ou RCD) funcionais, independentemente da fonte de energia AC utilizada. É necessário um interruptor de transferência de AC para fornecer circuitos de reserva isolados.

V2L em Sistemas Solares Autónomos

Em sistemas solares autónomos, um veículo elétrico com V2L pode reduzir significativamente a dependência de geradores de reserva a gasóleo ou gasolina. Um VE com uma bateria grande pode ser usado como um buffer para absorver o excesso de energia solar e fornecer energia de reserva. No entanto, isso depende de vários fatores, como a capacidade da bateria do VE e o seu uso diário.

Há dois métodos principais para ligar um veículo elétrico com V2L a um sistema autónomo:

Conexão à Entrada de AC do Inversor : O V2L liga-se à entrada de AC do inversor autónomo, configurando o inversor para usar a fonte V2L para carregar o sistema de baterias autónomo. Deve-se ter cuidado para não exceder a capacidade máxima de saída do VE.

: O V2L liga-se à entrada de AC do inversor autónomo, configurando o inversor para usar a fonte V2L para carregar o sistema de baterias autónomo. Deve-se ter cuidado para não exceder a capacidade máxima de saída do VE. Instalação de um Carregador de Baterias Isolado: Este método é mais simples e não interfere com os circuitos de segurança. Instala-se um carregador de baterias separado para carregar diretamente o sistema de baterias autónomo, mantendo-o isolado do fornecimento e circuitos de AC.

Os sistemas solares autónomos modernos utilizam inversores bidirecionais com carregadores integrados, capazes de gerir o fluxo de energia em ambas as direções e de funcionar como sistemas híbridos ligados à rede.

Em resumo: o carro elétrico tem um papel fundamental até na gestão energética de uma residência. Poderá ser um recurso de emergência quando falta a energia da rede, como poderá serviço de bateria de armazenamento, integrado com um sistema alargado.