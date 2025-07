The Last of Us Parte II Remastered recebe atualização

The Last of Us Parte II continua vivo! E a maior prova disso mesmo é precisamente o anuncio recente da Sony Playstation e da Naughty Dog indicando que The Last of Us Parte II Remastered recebeu conteúdos novos que irão alegrar, certamente, todos os fãs.

Esta atualização gratuita agora anunciada pela Sony Playstation vem relançar The Last of Us Parte II Remastered na memória de todos aqueles que já "desligaram" do jogo.

A actualização já se encontra disponível para jogadores na PlayStation 5 e PC e, segundo a Naughty Dog, apresenta uma forma completamente nova de experienciar a segunda parte de The Last of Us 2: numa ordem cronológica.

É uma atualização curiosa e interessante, uma vez que a narrativa de The Last of Us 2, trouxe algumas momentos desfasados (propositadamente) no tempo. Não pretendo dizer que estivessem desenquadrados. Nada disso, até pelo contrário. Mas, apenas que esta atualização agora disponibilizada poderá ter o condão de apresentar a história sob um olhar diferente e que pode envolver os jogadores de uma nova forma.

Com este novo modo Cronológico, os jogadores podem mergulhar ainda mais na narrativa da sequela da saga. Por exemplo, podem ver como o momento em que Ellie recebe a guitarra se liga naturalmente ao seu processo de aprendizagem. A jornada por Seattle realça também os fascinantes paralelismos entre os caminhos entrelaçados de Ellie e Abby, mostrando o quão perto estiveram de se cruzar e como as suas ações se influenciam mutuamente.

Quem experimentar esta nova abordagem narrativa irá desbloquear novos troféus ao completar a história em ordem cronológica, bem como dois visuais exclusivos:

Joel com o visual de Nathan Drake e Tommy com o visual de Sam Drake, disponíveis no modo Sem Regresso. Estes visuais são desbloqueados ao concluir a narrativa no modo Cronológico e ficam disponíveis no modo roguelike de sobrevivência de The Last of Us Parte II Remastered.

Esta nova atualização já está disponível e já pode ser descarregada na Playstation 5 (patch 2.1.0) e no PC via Steam e Epic Games Store (patch 1.5). Para além do modo Cronológico, inclui ainda diversas correções de erros e melhorias de desempenho.