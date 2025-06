Em tempo de calor, que tal uma ida à Demo de Aquapark Tycoon

Aquapark Tycoon é a próxima aposta dos estúdios indie Boxelware. Como o nome indica, trata-se de um tycoon que convida os jogadores a criarem os melhores parques aquáticos que as suas imaginações lhes permitam. Venham refrescar-se um pouco com a demo que já foi lançada...

Mesmo a tempo do Verão e dos dias de calor intenso, apressa-se a chegar este Aquapark Tycoon. Um simulador de gestão de um Parque Aquático no qual os jogadores serão donos e senhores de tudo o que ocorre no recinto, tal como vimos aqui.

Desde as atrações, aos divertimentos, passando pela decoração,... toda a gestão do parque, desde a primeira pedra até estar a laborar, é da responsabilidade dos gestores virtuais. e neste momento já tem uma demo disponível no Steam.

Nas últimas semanas, a equipa de desenvolvimento trabalhou arduamente para refinar o visual do jogo, dando uma nova cara à sua futura simulação de parque aquático.

Segundo os responsáveis pelo jogo, a demo de Aquapark Tycoon oferece bastante diversão para todos os fãs do gênero e que esperam pelo jogo. Os jogadores podem mostrar as suas habilidades como gestores virtuais de parques aquáticos e criar um recinto totalmente de acordo com sua visão: piscinas para jovens, divertimentos para idosos, a tobogãs espetaculares, escorregas alucinantes, saunas... variedade não falta e depende tudo do jogador.

Esta demo de Aquapark Tycoon apresenta:

2 modos: Cenário de demo e modo Free Play

4 piscinas para criar e personalizar

5 slides únicos, incluindo um editor de slides

3 saunas distintas

2 temas de mundo: Piratas e Ancient Times

Features de Gestão como: contratação de pessoal, preços de bilhetes, visualização da mood e necessidades dos visitantes

Aquapark Tycoon encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios indie alemães Boxelware e a demo já se encontra disponível no steam.