Procura um alojamento para férias? Muita atenção às burlas

Quer seja uma escapadinha relaxante até à costa ou uma visita mais aventureira a parques naturais, os dados da Airbnb indicam que as próximas semanas são, tradicionalmente, o período em que os portugueses reservam alojamento para as férias de verão. Conheças algumas dicas para não "cair" nas burlas com alojamentos.

À medida que os portugueses começam a planear as suas merecidas pausas, os burlões podem tentar tirar partido dos momentos de maior procura, recorrendo a anúncios falsos, sites fraudulentos, chamadas telefónicas ou até publicações em redes sociais.

Dicas para não "cair" nas burlas com alojamentos

Para ajudar a manter os viajantes seguros no ciberespaço, a Airbnb uniu-se à Polícia de Segurança Pública (PSP) e ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) para partilhar conselhos, apelando, ao mesmo tempo, a uma maior vigilância e à utilização de plataformas seguras e de confiança:

1) Não clique em links inesperados Links e anexos fraudulentos em e-mails ou mensagens de texto podem redirecionar para sites que imitam páginas legítimas, mas que são desenhados para obter dados pessoais, como palavras-passe ou números de cartão de crédito. Utilize sempre plataformas reconhecidas, como a aplicação da Airbnb ou aceda diretamente ao site www.airbnb.pt para garantir que está numa página oficial.

2) Denuncie sempre qualquer suspeita de burla Se suspeitar que foi alvo de uma burla ou de um contacto fraudulento, deve reportá-lo às autoridades. O site do Centro Nacional de Cibersegurança também disponibiliza informação orientadora para saber o que fazer em caso de incidente de cibersegurança.

3) Desconfie de ofertas demasiado baratas ou pedidos de depósitos avultados Se uma oferta parecer demasiado boa para ser verdade, sobretudo se divulgada nas redes sociais, ou se estiver a ser pressionado a decidir rapidamente, poderá tratar-se de uma burla. O melhor é terminar de imediato qualquer contacto.

4) Nunca pague férias ou alojamentos por transferência bancária direta A Airbnb protege os seus hóspedes através de uma plataforma segura, que centraliza todas as comunicações e pagamentos. Se alguém pedir para sair da plataforma para comunicar, reservar ou pagar, deve recusar e reportar a situação à Airbnb ou à plataforma em questão.

5) Utilize apenas plataformas de confiança para reservar, pagar e comunicar As reservas devem ser sempre feitas e pagas através de plataformas fiáveis, como a Airbnb, que oferecem processos seguros e políticas de reembolso. Na Airbnb, todas as reservas incluem a cobertura AirCover, o que significa que, se surgir um problema grave que o anfitrião não consiga resolver, a Airbnb ajudará a encontrar uma alternativa ou reembolsará o valor pago.

6) Use palavras-passe diferentes para cada conta e ative a autenticação de dois ou múltiplos fatores Se usar as mesmas credenciais em diferentes contas, aumenta o risco de acesso indevido por parte de terceiros. A Airbnb oferece autenticação multifator, permitindo aos utilizadores verificar a sua identidade de várias formas, aumentando a segurança e reduzindo o risco de intrusões.



Para o Subintendente Sérgio Soares, Porta-voz da Polícia de Segurança Pública:

O Subintendente Sérgio Soares, Porta-voz da Polícia de Segurança Pública assinala que: “Com o aproximar da época de férias, aconselhamos vivamente todo o viajante a ter mais cuidado ao fazer as suas reservas. Torna-se cada vez mais importante que esteja alerta e seja cauteloso nas suas decisões, solicitando informações e partilhando dúvidas que possam surgir com pessoas da sua confiança, pois à medida que mais pessoas tomam conhecimento das burlas, os burlões tornam-se cada vez menos bem-sucedidos. Se suspeitar que está a ser vítima de burla, guarde todas as trocas de comunicações (números de contacto, mensagens, emails, fotos, recibos de pagamento, capturas de ecrã ou quaisquer detalhes de contacto relevantes), e denuncie de imediato o crime à PSP.

strong>Lino Santos, Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, indica que...

O comportamento humano relativamente às tecnologias digitais é um dos fatores mais determinantes para a segurança do ciberespaço. A grande exposição aos riscos, por parte das pessoas e organizações, exige uma maior consciência e literacia sobre boas práticas nos meios digitais, nomeadamente durante o período de férias, durante o qual todos nós temos tendência a baixar as nossas defesas. O CNCS disponibiliza no seu site recursos de sensibilização, entre os quais cursos online gratuitos, que ajudam a que, mesmo em férias, possamos estar ciberseguros.

Jaime Rodríguez de Santiago, Diretor-Geral da Airbnb Marketing Services, acrescenta que:

À medida que as pessoas reservam as suas férias de verão, os burlões procuram tirar partido de quem está à procura de uma boa oportunidade, tornando ainda mais essencial estar atento. A nossa parceria com a Polícia de Segurança Pública e o Centro Nacional de Cibersegurança permite alertar para os principais sinais de alarme. Encorajamos os nossos hóspedes a comunicar, reservar e pagar através da Airbnb, onde temos diversas salvaguardas implementadas, como os nossos processos de pagamento seguro e políticas como a AirCover. Recomendamos ainda que nos reportem sites suspeitos ou e-mails de phishing, para que possamos investigar e acionar os mecanismos necessários junto de entidades competentes. Em 2024, a nossa equipa detetou e combateu cerca de 3.200 domínios de phishing operados por terceiros a nível global.

Para mais informações sobre como reservar viagens em segurança, consulte o guia do Centro Nacional de Cibersegurança sobre utilização segurança na internet.