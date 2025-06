Renault 5 E-Tech elétrico: modelo mais barato da gama já disponível a partir de 24.900€

Renasceu mais moderno e, agora eletrificado, procurará responder ao que os clientes do presente e do futuro exigem. A Renault já abriu as encomendas para o Renault 5 E-Tech elétrico versão Five, o modelo mais acessível da gama, cujo preço reflete a ambição da marca de oferecê-lo por menos de 25.000 euros.

Grande em argumentos, o Renault 5 E-Tech elétrico foi apresentado em fevereiro de 2024 e conta já com mais de 40.000 unidades vendidas em toda a Europa. Por cá, em abril, tornou-se o automóvel elétrico mais vendido no mercado de particulares.

No sentido de reforçar o sucesso de vendas, a Renault abre, agora, as encomendas do Five, o modelo de entrada de gama, com preços a começar nos 24.900€ (PVPR).

Este preço reflete a ambição da marca de oferecer um Renault 5 E-Tech elétrico por menos de 25.000 euros, no sentido de desempenhar um papel ativo na democratização dos automóveis elétricos na Europa.

O Renault 5 E-Tech elétrico é um ícone redesenhado para o presente

A versão Five reúne as principais qualidades do Renault 5 - um design emocional, as jantes de 18 polegadas, a plataforma elétrica dedicada, o eixo traseiro multi-link -, mas num conjunto ainda mais acessível.

É alimentado por um grupo propulsor de 70 kW (95 cv) de potência, com 215 Nm de binário e uma bateria de autonomia urbana de 40 kWh. Esta configuração confere ao Renault 5 E-Tech elétrico Five uma autonomia WLTP de até 312 km, suficientes para enfrentar com tranquilidade o quotidiano da maioria dos portugueses.

O carregamento é efetuado através de um carregador de 11 kW CA compatível com os pontos de carregamento domésticos e urbanos, que permite passar dos 15% aos 80% de carga da bateria em 2 horas e 37 minutos.

A versão Five do Renault 5 E-Tech elétrico oferece todas as vantagens da condução elétrica, com um binário imediatamente disponível para facilitar as acelerações e as ultrapassagens.

A par disso, acelera dos 0 aos 100 km/h em 12 segundos e atinge uma velocidade máxima de 130 km/h.

Com o seu eixo traseiro multi-link e o seu baixo centro de gravidade, mantém a agilidade e o prazer de condução de toda a restante gama Renault 5 E-Tech elétrico, e o seu pequeno raio de viragem de 10,3 metros é particularmente útil em meio urbano.

O interior está equipado com um sistema de ecrã duplo OpenR, com um ecrã de 7 polegadas para o painel de instrumentos e um ecrã multimédia de 10 polegadas.

Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, o sistema multimédia recebe atualizações automáticas à distância (FOTA).

O equipamento de bordo inclui ainda duas portas USB-C à frente, faróis full LED, ar condicionado manual, travão de estacionamento elétrico e um banco traseiro com rebatimento bipartido 60/40.

Versatilidade para chegar a todos

Para os clientes que procuram uma maior versatilidade, mas não necessariamente um topo de gama, a gama elétrica do Renault 5 E-Tech vai ganhar uma nova opção brevemente: a bateria de 52 kWh autonomia conforto estará disponível na versão Evolution com um grupo propulsor de 90 kW. Os preços para esta configuração começam nos 31.000€.

Oferecendo uma autonomia de até 410 km no ciclo WLTP, esta configuração será fornecida com um carregador duplo: 11 kW CA bidirecional e 100 kW CC. A bateria passa dos 15% aos 80% de capacidade em apenas 30 minutos, para viajar sem limitações em longas distâncias.

Esta versão vem de série com ar condicionado automático e bomba de calor, com as opções V2L (veículo para carga) para alimentar aparelhos elétricos até 3700 W.

Com a chegada destas duas novas versões, a gama elétrica Renault 5 E-Tech tem agora um modelo adaptado a cada estilo de vida.

Disponível em cinco níveis de equipamento (Five, Evolution, Techno, Iconic Cinq e Roland-Garros), o Renault 5 E-Tech pode ser o único automóvel de um agregado familiar ou o segundo automóvel, utilizado para as deslocações quotidianas ou com menor frequência, carregado essencialmente em casa ou nas estradas e autoestradas.