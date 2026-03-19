IPTV ilegal: clientes começam a ser multados! Saiba os valores

A Liga de Futebol Profissional (LFP) conseguiu mais uma vitória na luta contra o streaming ilegal. Desta vez, o foco não está apenas nos distribuidores de IPTV pirata, mas também nos utilizadores.

Segundo informações recentes, vários assinantes franceses de serviços IPTV ilegais começaram a ser alvo de multas, numa estratégia clara de dissuasão.

Fim da “impunidade” para quem usa IPTV pirata

Durante anos, a repressão incidiu sobretudo sobre redes ilegais e revendedores. Mas isso está a mudar rapidamente. De acordo com a Clubic, vários assinantes foram identificados e sancionados após investigações relacionadas com redes ilegais de distribuição de conteúdos, sobretudo desportivos.

As autoridades já demonstraram que conseguem aceder a bases de dados com milhares de clientes, resultantes de operações contra redes IPTV. A partir daí, os utilizadores passam também a ser identificados e sancionados.

Os assinantes prevaricadores foram sancionados com multas entre 300 e 400 euros, aplicadas com base numa lei de 1986, que prevê, no entanto, penalizações muito mais elevadas, podendo chegar aos 7.500 euros.

Para a LFP e a sua entidade comercial, estas condenações enviam um sinal forte a todos os que recorrem a serviços ilegais.

A organização afirma que estes utilizadores participam conscientemente num ecossistema ilegal, que prejudica gravemente todo o setor do desporto profissional.