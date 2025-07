YouTube lança funcionalidade que desperdiça muito do ecrã do smartphone

A Google está constantemente a procurar otimizar a interface do YouTube. As mudanças surgem de forma silenciosa, mas normalmente para melhorar o que o utilizador tem. Agora, o YouTube começou a testar uma nova funcionalidade que permite que os Shorts sejam visualizados no modo paisagem, mas a experiência parece não ser a melhor, dado que desperdiça muito do ecrã do smartphone.

O YouTube começou a lançar uma nova funcionalidade que nos permitirá rodar os Shorts para os visualizar horizontalmente. Isso desafia o formato natural para o qual foram originalmente concebidos.

Como está a ser mostrado, esta é uma nova funcionalidade que está a ser testada pela Google. Aparece na secção de acessibilidade da aplicação do YouTube e, uma vez ativada, permite ver vídeos curtos no modo paisagem. Claro que isso tem uma série de desvantagens.

Do que tem sido referido, como os vídeos curtos não estão otimizados para a visualização horizontal, isso traz um problema. Quando esta rotação é ativada, o vídeo acaba por deixar grandes barras pretas em ambos os lados do ecrã, desperdiçando o espaço disponível no ecrã do smartphone.

Por outro lado, e como foi explicado por vários utilizadores, os controlos de reprodução estão agrupados num dos lados. Este comportamento é o que acontece no modo vertical, o que contribui para uma experiência de visualização confusa e pouco envolvente. A boa notícia é que vem desativado por defeito, pelo que não precisa de se preocupar.

Mas se, por algum motivo, houver necessidade de o ativar, bastará aceder às definições de acessibilidade na aplicação do YouTube. Aqui deve ser alterada a opção "Rodar Shorts". Isto também requer que o telemóvel tenha a rotação automática ativada e, claro, que o utilizador rode o dispositivo fisicamente.

Ainda que tenha sido descoberta agora, esta funcionalidade não está a ser massificada na app do YouTube. A funcionalidade parece estar a chegar através de uma atualização do lado do servidor, pelo que a implementação é gradual e os utilizadores não precisam fazer nada para a ter presente.