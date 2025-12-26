Uber e Uber Eats em 2025: de viagens de 600 km a 315 euros por dia em pedidos

Os recaps são já apanágio do final do ano. Neste sentido, a Uber já revelou os dados que marcaram os hábitos dos seus utilizadores, em Portugal, nos últimos 12 meses, dando a conhecer as tendências de consumo mais disruptivas. Entre recordes de mobilidade, com viagens de 600 km, e números impressionantes no Uber Eats, onde um único utilizador gastou uma média diária de 315 euros, os hábitos dos portugueses, em 2025, mostram uma dependência crescente das plataformas digitais para o dia a dia.

A Uber e a Uber Eats partilharam o seu habitual balanço anual, revelando dados curiosos sobre como os portugueses utilizaram estas plataformas ao longo dos meses de 2025.

No que toca à mobilidade, as rotinas de deslocação para o trabalho e para casa continuam a ser o motor do serviço, embora os aeroportos, restaurantes e centros comerciais mantenham um peso significativo.

Curiosamente, o mês de julho foi o período de maior afluência em Portugal, destacando-se ainda uma viagem recorde de 600 km que ligou o Aeroporto de Faro a Matosinhos, atravessando o país.

Um utilizador gastou uma média de 315 euros por dia

No ecossistema do Uber Eats, o hambúrguer mantém a coroa como o prato mais solicitado, enquanto no retalho o pão surge como o produto preferido dos utilizadores.

A análise aos dados mostra que o horário nobre das encomendas ocorre entre as 19h e as 21h, com o dia 29 de novembro a registar o maior pico de vendas do ano, fortemente influenciado pelas campanhas da Black Week.

Há ainda registos impressionantes, como o caso de um utilizador que realizou mais de 1900 pedidos num só ano, com uma média de seis encomendas diárias, e uma compra tecnológica de luxo, que incluiu um iPhone 15 e uma PlayStation 5, totalizando cerca de 1400 euros.

Ecossistema da Uber prima pela conveniência

Este relatório reforça que a plataforma já não serve apenas para pedir refeições, reforçando-se como um serviço transversal que responde a necessidades imediatas em áreas como mercearia, conveniência e farmácia.

Segundo a Uber, citada pela Marketeer, estes indicadores demonstram a integração total dos seus serviços no dia a dia dos portugueses, funcionando como uma ferramenta essencial para a mobilidade e logística pessoal, desde as deslocações mais comuns até aos pedidos de última hora.