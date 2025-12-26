Microsoft já decidiu! Quer trocar o C e C++ pelo Rust até 2030

A Microsoft traçou um objetivo extremamente ambicioso para o seu software. Quer uma transformação profunda na segurança e eficiência dos seus produtos. A gigante pretende eliminar cerca de mil milhões de linhas de código legado em C e C++, substituindo-as pela linguagem Rust até 2030.

Microsoft já decidiu o caminho do futuro

Esta meta audaz foi revelada por Galen Hunt, Distinguished Engineer da Microsoft, numa publicação recente no LinkedIn. É neste seu serviço que a empresa procura recrutar especialistas para auxiliar nesta tarefa monumental.

A decisão de abandonar o C e C++ em favor do Rust não é um mero capricho técnico, mas sim uma necessidade fundamentada na segurança e no desempenho. Quando questionado sobre a razão de não utilizar C#, uma linguagem desenvolvida pela própria Microsoft, Hunt foi perentório ao destacar as vantagens do Rust.

Segundo o engenheiro, existem dois motivos principais: "1) O C# é seguro em termos de memória, mas não em termos de concorrência; 2) o desempenho (sem Garbage Collection)". Esta distinção é crucial para sistemas críticos onde a gestão de memória e a execução simultânea de tarefas sem falhas são imperativas.

Quer trocar o C e C++ pelo Rust até 2030

Hunt acrescentou que, apenas na Microsoft, existem cerca de "mil milhões de linhas de código" para reescrever. Estimou que, em toda a indústria, esse número possa ascender a "20-40 mil milhões de linhas". Para concretizar o projeto, que Hunt descreve como algo "previamente inimaginável", a Microsoft não vai depender apenas da força bruta do trabalho manual.

A estratégia passa por combinar algoritmos avançados com Inteligência Artificial. A empresa desenvolveu uma infraestrutura de processamento de código que cria um gráfico escalável sobre o código-fonte, permitindo que agentes de IA, guiados por algoritmos, efetuem modificações em grande escala.

O objetivo de eficiência estabelecido pela equipa é impressionante e reflete o poder destas novas ferramentas. Como Hunt afirmou, a "estrela polar" do projeto é atingir uma produtividade de "1 engenheiro, 1 mês, 1 milhão de linhas de código". Esta abordagem, apoiada por uma equipa com uma "mentalidade de crescimento" e diversidade de competências, poderá redefinir a forma como a manutenção de software legado é abordada na indústria tecnológica.