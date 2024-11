Aquapark Tycoon, a gestão de um parque aquático

Os Tycoons, jogos de gestão e estratégia que convidam os jogadores a tornarem-se magnatas de determinados áreas de negócio, persistem ao longo do tempo. Em breve, mais um vai aparecer: Aquapark Tycoon.

A equipa de desenvolvimento germânica, Boxelware, encontra-se a trabalhar no seu próximo trabalho, Aquapark Tycoon.

Tal como o nome sugere, trata-se de um titulo de gestão que coloca os jogadores nas funções de um gestor de um parque aquático. É um jogo que nos faz recordar de imediato jogos de outrora como, por exemplo, Theme Park Tycoon.

De regresso ao Aquapark Tycoon, o jogador é responsável por tudo o que se passa no parque e com o objetivo de o tornar cada vez melhor e mais divertido para os visitantes, e terá de ultrapassar todos os desafios relacionados com um negócio desta natureza.

Tal como será de esperar, os elementos da Boxelware deixaram a promessa que o jogo terá à disposição do jogador, uma vasta quantidade e diversidade de animações, infraestruturas e motivos de interesse.

Podemos, dessa forma, esperar encontrar Piscinas, Escorregas, Saunas, Jacuzzis, e muitas outras instalações que, serão totalmente parametrizáveis, desde a decoração até à temperatura da água e profundidade, por exemplo.

São mais de 10 tipos distintos de piscinas à escolha, assim como cerca de 10 tipos de saunas com configurações personalizáveis ​​de temperatura, umidade e diversas infusões.

É claro que, tal como em outros jogos, Aquapark Tycoon terá de ser bem aceite pelos clientes e como tal, o jogador tem de se aperceber dos gostos dos veraneantes para dessa forma poder proporcionar divertimento e emoção aos visitantes do parque. E os visitantes que tanto podem ser grupos de amigos, adolescentes ou famílias inteiras (dos netos aos avós).

E, tal como na realidade, também as estações do ano terão impacto no sucesso do parque e dessa forma, o jogador terá ao seu dispor várias atrações sazonais, para não haverem épocas baixas. Piscinas frescas no verão ou piscinas aquecidas e saunas no inverno são alguns exemplos dessas atrações sazonais.

Por fim e, não menos importante, a componente financeira também terá de ser bem gerida e as contas do parque serão o reflexo, não só do sucesso das atrações, como também do nosso sucesso como gestor.

Para os fãs deste tipo de jogos, Aquapark Tycoon apresenta um potencial imenso que poderá ser comprovado quando for lançado em 2025, para PC.