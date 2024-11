Sabia que o iPhone tem um tradutor “secreto” no WhatsApp?

O WhatsApp é uma das apps de conversação mais usadas em todo o mundo. Com é normal termos amigos de várias nacionalidades, nada melhor que ter um tradutor disponível e prático no WhatsApp. Sabia que no iPhone existe um e não precisa de instalar nada?

A plataforma de comunicações da Meta, o WhatsApp, tem sido das preferidas para os utilizadores comunicarem. É prática, tem uma interface simples, usa o número de telemóvel como user, entre muitas outras características. Para quem costuma comunicar com pessoas de outras nacionalidades, com diferentes idiomas, no iPhone é possível ter acesso a tradutor "secreto"..

Como aceder ao tradutor "secreto" no WhatsApp?

O processo é muito simples. Para tal basta digital um texto, selecionar o mesmo e depois carregar na seta à direita.

Depois de traduzido para o idioma que pretende, basta que escolha a opção "Substituir por tradução" e está feito.

Como viram o processo é muito simples, mas a opção de tradução está um pouco escondida. É pena que esta dica não funcione também para o texto recebido.

