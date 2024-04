DIGI já tem instaladas mais de 2 mil antenas em Portugal! Saiba onde…

A chegada da operadora romena DIGI está a ser aguardada com alguma expectativa em Portugal. A operadora ainda não tem serviços disponíveis, mas, segundo as informações, já tem muita infraestrutura montada. Sabia que a DIGI já tem mais de 2 mil antenas instaladas em Portugal?

Digi: Mapa mostra antenas instaladas em Portugal

A Digi é uma operadora de telecomunicações que oferece serviços de telefonia móvel e internet em vários países. A operadora também já chegou a Portugal, mas ainda não tem serviços disponíveis. Em Espanha, a Digi prepara-se para vender a sua rede de fibra ótica.

Numa publicação feita no LinkedIn, Ricardo José Saraiva, refere que "atualmente o mapa da Caça às Antenas da DIGI Portugal conta com o registo de mais de 2000 sites no Continente e Ilhas, pode ser consultado no endereço https://lnkd.in/eY4dEjSW".

Segundo refere, "Num projeto que começou em setembro de 2022 com o registo da localização dos primeiros sites da DIGI Portugal em colaboração com o Alexandre Moleiro, criou-se um canal no Telegram Messenger com a designação CellMapper Portugal no endereço https://t.me/cellmapperpt em que diariamente são partilhadas fotos e localizações dos sites da Digi Portugal que são encontrados por parte de entusiastas e curiosos.!

A Digi Communications entrou no nosso país após ter adquirido oito lotes de frequências entre 800 MHx e 3600MHz por 67 milhões de euros em 2022. A empresa tem já vários colaboradores em Portugal e o objetivo é fornecer os melhores serviços de telecomunicações ao mais baixo preço. De referir que este é um mapa não oficial.