A chegada do 5G veio prometer velocidades de acesso à Internet muito mais elevados do que a tecnologia oferecia. Esta mudança tem acontecido e agora a Ookla divulgou os dados mais recentes dos testes realizados e estes mostram algo importante. O Galaxy S24 bateu o iPhone 15 e toda a concorrência nos testes de velocidade do 5G.

Os fabricantes de smartphones têm apostado no 5G como uma das formas mais importantes de acesso à Internet. Inicialmente reservado para os modelos de topo, as marcas foram abrindo e oferecendo esta tecnologia a modelos mais acessíveis.

Agora que está generalizado, é importante ver que marcas oferecem os modelos mais rápidos e com melhores desempenho com o 5G. A Ookla avalia estes desempenhos e os dados mais recentes, recolhidos desde 1 de fevereiro a 24 de março na Ásia-Pacífico, Médio Oriente e África, Europa e América do Norte.

A comparação dos dados de cada modelo focou-se em modelos específicos e mostrou algo que dá destaque aos modelos da Samsung. Em concreto, e de uma forma generalizada, comparou a linha Galaxy S24, e dispositivos anteriores, com os smartphones iPhone 15.

Do que é possível ver, a proposta da Samsung venceu este comparativo. A Ookla revelou que "a família Samsung Galaxy S24 mostrou uma liderança estatisticamente significativa para velocidades médias de download 5G em sete dos 15 países neste estudo".

O iPhone 15 ficou em primeiro lugar em velocidade média de 5G em apenas um país. A Ookla destaca "que as diferenças de velocidade entre os Galaxy S24 e o iPhone 15 foram relativamente pequenas em alguns dos países analisados. No geral, os Galaxy S24 ultrapassaram os smartphones iPhone 15.

Estas são boas notícias e mostram que a escolha do hardware da Samsung foi a mais acertada. A Apple tem ainda algum trabalho a fazer nesta área, como já revelou, deverá apostar nos seus modems próprios e com tecnologia que irá desenvolver muito em breve.