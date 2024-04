TCL Europa apresentou nova gama de televisores em Madrid

A TCL, top 2 a nível mundial na indústria de TVs e líder em eletrónica de consumo, fez recentemente uma apresentação dos novos produtos, em Madrid! O Pplware esteve presente e mostra-lhe as novidades.

Madrid foi a cidade escolhida pela TCL para fazer a apresentação de novos produtos para o seu portefólio. O grupo tornou-se numa das principais empresas de eletrónica de consumo e fabricantes de semicondutores do mundo. As três letras também ganharam um novo significado, representando "The Creative Life", o valor central para os seus clientes.

A TCL Electronics, patrocinador premium da Seleção Nacional de Espanha é, desde há anos, uma das marcas de televisores mais famosas no mercado internacional e recentemente apresentou novos modelos. Além de TVs, foram também apresentados monitores profissionais para jogos QD-Mini LED, o frigorífico TCL Free Built-IN RC521CXE0, entre outros eletrodomésticos inteligentes.

Série X955

Disponível em tamanhos de 85, 98 e 115 polegadas, cada modelo oferece uma experiência cinematográfica única em casa, adaptando-se a diferentes preferências de visualização e espaços.

Os modelos desta série foram concebidos com ecrãs de última geração que oferecem resolução 4K UHD e tecnologia Quantum Dot para cores vibrantes e contraste superior.

65V6B: entretenimento excecional com elegância

O televisor 4K HDR da série V6B da TCL combina tecnologia avançada com um design elegante para proporcionar uma experiência de entretenimento excecional.

Possui funcionalidades como Micro Dimming, Dynamic Colour Enhancement e HDR 10, garantindo uma qualidade de imagem impressionante com cores vivas e detalhes deslumbrantes. As funcionalidades de jogos, como HDMI 2.1 e Game master 2.0, melhoram a experiência de jogo com a menor latência e definições de imagem otimizadas automaticamente.

E com Google TV, Google Assistant, Miracast e Chromecast incorporados, oferece uma variedade de opções de entretenimento personalizadas, desde filmes e programas a conteúdos e aplicações online, todos facilmente acessíveis.

65C655: redefinir o entretenimento em casa

A série TCL C655 Classic 4K QLED TV redefine a experiência de entretenimento em casa com uma combinação perfeita de qualidade de imagem excecional, som envolvente e funcionalidades inteligentes avançadas. Com a tecnologia QLED PRO e um processador AiPQ PRO, o 65C655 garante imagens vibrantes e cores realistas que ganham vida com uma nitidez impressionante.

Combinado com funcionalidades inteligentes, como o Google TV incorporado e o Hey Google, este televisor torna mais fácil do que nunca aceder aos seus conteúdos favoritos e controlar a sua casa inteligente com a sua voz. Descubra a verdadeira grandeza do entretenimento em casa com o televisor TCL C655 Classic 4K QLED.

65C855: experiência de visualização avançada

O TCL 65C855 é um televisor 4K de 65 polegadas que oferece uma experiência de visualização avançada com a tecnologia QD-Mini LED para um contraste nítido e cores vibrantes. Com um ecrã nativo de 144 Hz, são garantidas imagens suaves e cores precisas.

Equipado com QLED PRO e HDR Premium, oferece uma qualidade de imagem excecional. O Game Master Pro 3.0 melhora a experiência de jogo, enquanto o sistema de áudio Onkyo com Dolby Atmos proporciona um som envolvente. Com o Google TV, quatro portas HDMI 2.1 e Wi-Fi integrado, o acesso aos conteúdos é fácil.

65T7B: tecnologia avançada para uma experiência de visualização superior

O TCL 65T7B é um televisor QLED de 65 polegadas que oferece uma experiência de visualização excecional com uma qualidade de imagem superior e funcionalidades inteligentes avançadas. Com a tecnologia QLED PRO e 4K HDR PRO, garante cores vibrantes, pretos profundos e um contraste impressionante.

O processador AiPQ proporciona uma imagem suave e movimentos melhorados, enquanto o Game Master 3.0 otimiza a experiência de jogo para os entusiastas dos jogos.

O Google TV e o Google Assistant oferecem entretenimento personalizado e mãos-livres, enquanto as inúmeras opções de conetividade, como HDMI 2.1, Wi-Fi e Bluetooth, garantem uma experiência completa.

65P755: entretenimento completo para toda a família

A popular Smart TV 4K TCL P755 inclui Dolby Vision, HDR 10+ e uma ampla gama de cores, garantindo uma representação visual deslumbrante, enquanto o processador AiPQ proporciona imagens nítidas e detalhadas com uma taxa de atualização de até 120 Hz, ideal para jogos e filmes.

E com funcionalidades inteligentes, como o Google TV, o Chromecast integrado e o assistente de voz, oferece entretenimento personalizado e conectividade fácil para desfrutar de uma vasta gama de conteúdos.

65C655PRO: tecnologia de ponta para um entretenimento sem paralelo

Equipado com Full Array Local Dimming (FALD) e tecnologia QLED PRO, o TCL 65C655PRO é um televisor QLED de 65 polegadas que garante pretos profundos, cores vibrantes e um contraste impressionante para uma experiência de visualização inigualável. Com a resolução 4K HDR PRO e o processamento de imagem AiPQ, todos os detalhes são apresentados com clareza e precisão.

Além disso, o Game Master 3.0 otimiza a experiência de jogo para os jogadores mais ávidos. Com Dolby Atmos e um sistema de altifalantes 2.1 com woofer, o áudio é imersivo e envolvente. O Google TV e o Google Assistant oferecem entretenimento personalizado e mãos-livres, enquanto inúmeras opções de conetividade, como HDMI 2.1 e Wi-Fi, garantem uma experiência completa.

Em conversa com o Pplware, Óscar Gracia Diretor Comercial da TCL, referiu que o investimento em Portugal continua e que a marca tem vindo a ganhar terreno, estando em vários distribuidores do país. Óscar Gracia referiu que a marca está perto de alcançar 5% da quota de mercado, sendo que o objetivo é conquistar o terceiro lugar no mercado.