WhatsApp vai receber a IA da Meta e esta será muito simples e prática de usar

A IA está a chegar a um ritmo muito elevado e o WhatsApp já mostrou que não quer ficar fora desta grande novidade. Os passos para integrar as novidades são dados e a Meta também já tem uma ideia clara de como o quer fazer. Agora, foi revelado que a IA em breve estará mais simples e mais prática de usar dentro do WhatsApp.

A IA muito mais perto do WhatsApp

Não é novidade que a Meta quer ter uma solução de IA pronta a usar nos seus serviços e nas suas redes sociais. O desenvolvimento da Llama 2 e de tudo o que está associado decorre a um ritmo muito elevado e as primeiras soluções baseadas nesta LLLM podem já ser vistas em alguns lados.

Também não é segredo que o WhatsApp deverá ser um dos primeiros a ter acesso a esta tecnologia, algo que simplificará a sua utilização. A comunicação mudará de forma muito grande, mas sempre com uma simplificação de todo o processo e do que é dado aos utilizadores.

Um dos locais onde a IA estará no WhatsApp é nas conversas, tornando a comunicação mais simples. Aparentemente isso não é suficiente e a Meta quer dar ainda mais ao WhatsApp, dando agora espaço para uma novidade que está a ser desenvolvida pelos programadores da empresa.

Meta quer tornar tudo mais simples

Conforme foi descoberto na última versão beta do WhatsApp, que está em testes, a IA parece ter em breve um espaço reservado na pesquisa da app. Ao abrir esta área, os utilizadores vão poder escrever diretamente questões que a IA da Meta irá responder diretamente.

Isto significa que deixa de haver a necessidade de iniciar uma conversa com a IA da Meta manualmente, facilitando a interação dos utilizadores com este sistema. A barra de pesquisa do WhatsApp terá uma prompt abaixo, convidando os todos a “perguntar à Meta AI” qualquer coisa. Basta digitar as questões ou comandos, tornando muito fácil conversar com a Meta AI.

Ao simplificarem o acesso à IA dentro do WhatsApp, a Meta quer torná-la mais acessível e simples de usar. Assim, ficam abertas as portas para que se massifique ainda mais, sendo algo normal e acessível a todos.