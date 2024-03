Agora a Meta já deixa editar as mensagens que enviar no Instagram

Cada vez mais os serviços de mensagens aproximam-se no que toca à oferta de funcionalidades. Estas seguem o que os utilizadores pedem e acabam por ser similares. O Instagram traz agora novidades e permite que os utilizadores editem as suas mensagens, para corrigir erros ou informações incorretas.

Já pode editar as mensagens do Instagram

As razões podem ser muitas, mas cada vez mais os utilizadores pedem que os serviços de mensagens permitam a edição das mensagens enviadas. Desta forma conseguem corrigir erros ou outras falhas nos textos que enviam ao mesmo tempo que têm toda a informação partilhada correta.

Se até agora a única opção que existia era o eliminar das mensagens, isso muda agora, com a novidade da Meta para o Instagram. Passa a ser possível editar as mensagens privadas enviadas, desde que na janela de tempo definida para esse processo. Falamos de 15 minutos, o padrão definido.

Simples de fazer como seria esperado

Para editar uma DM no Instagram, basta seguir o mesmo processo de muitos outros serviços de mensagens. Basta pressionar e segurar a mensagem enviada até que o menu suspenso apareça. A seguir, selecione a opção "Editar". A mensagem alterada exibirá a palavra "Editado" na conversa.

Esta opção de edição chega às mensagens do Instagram apenas alguns meses após a Meta o ter lançado no Messenger. Embora a troca de mensagens entre o Instagram e o Messenger não sejam possíveis desde dezembro, as duas apps de mensagens da Meta continuam a partilhar uma série de recursos.

Meta traz ainda mais novidades

Para além desta novidade, a Meta preparou mais algumas novidades para o Instagram. Os utilizadores agora também podem ativar ou desativar as confirmações de leitura, fixar conversas individuais ou em grupo na parte superior das suas caixas de entrada e responder com a sua escolha de autocolantes, GIFs, vídeos, fotos e mensagens de voz.

Esta é uma mudança importante que os utilizadores do Instagram vão certamente agradecer. Ao permitir editar as mensagens por 15 minutos, simplifica as conversas e garante que toda a informação partilhada está certa e livre de erros.