O mercado dos smartphones não tem estado estável e as vendas diminuem, mesmo com as marcas a apostarem em força nesta área. Os dados mais recentes mostram uma diminuição de vendas de 9%, num mercado dominado por duas marcas. Apple e Samsung dominam o top dos smartphones mais vendidos nos últimos meses.

Mercado dos smartphones está a abrandar

Os dados mais recentes da Counterpoint Research mostram que no segundo trimestre de 2023 as vendas abrandaram. Ainda assim, chegaram ao mercado e foram vendados 268 milhões de smartphones. Este número revelou a que tenha existido uma diminuição de vendas de 9%.

Da lista publicada, fica claro que há duas marcas que dominam o mercado com as suas vendas. Tanto a Apple como a Samsung estão no topo, cada uma das marcas com vários smartphones ali presentes e que mostram que estes dominam de forma completa a oferta que está disponível para os consumidores.

O top 10 é dominado pelo iPhone 14, seguido depois pelo iPhone 14 Pro Max e pelo iPhone 14 Pro, com o iPhone 13, lançado em 2021, a terminar esta área da Apple. Há que destacar aqui que os modelos base do smartphone da Apple têm vendas muito superiores aos modelos mais caros.

Apple e Samsung dominaram top das vendas

Na segunda metade desta lista, onde a Samsung coloca 6 dos seus smartphones, temos vários modelos da linha Galaxy A. O Samsung Galaxy S23 Ultra é o único smartphone topo de linha da Samsung a entrar no top 10, ficando em oitavo lugar deste top.

Este top mostra-nos que Apple e Samsung são as marcas que mais sucesso fazem entre os consumidores, graças às suas diferentes propostas e estratégias. A Apple aposta em dispositivos premium que se distinguem pela qualidade, design e inovação, enquanto a Samsung aposta numa maior variedade de modelos que se adaptam às necessidades e preferências de cada segmento de mercado.

Claro que o mercado está ainda recheado de muitas mais marcas e modelos que atraem os utilizadores. Dependendo de cada área do globo, cada uma tem mais ou menos expressão, abrindo assim caminho para as suas vendas serem também números mais elevados ou mais baixos.