Todos os que se habituaram a ver o WhatsApp como um simples serviço de troca de mensagens já perceberam que há muito que deixou de o ser. As muitas funcionalidades que foram adicionadas ao longo dos anos provam isso mesmo e agora há outra. Finalmente podemos ter uma simples conversa de voz no WhatsApp.

De forma constante, e para dar ainda mais aos utilizadores, surgem novidades no WhatsApp. Estas elevam ainda mais este serviço da Meta e reforçam o seu estatuto de domínio neste campo em toda a Internet, deixando a concorrência bem longe e sem uma resposta.

Com a novidade conversa de voz, falar diretamente com membros de uma conversa de grupo e enviar mensagens no grupo em simultâneo. Apesar de estarem abertas a todos, o WhatsApp por agora limita e estão disponíveis apenas para grupos que tenham entre 33 e 128 membros.

Além disso, esta funcionalidade só está disponível no dispositivo principal do utilizador. Os membros do grupo que não estejam a participar na conversa de voz podem ver os perfis dos membros que estão na conversa de voz no cabeçalho da conversa e no separador Chamadas.

Importa reter que as conversas de voz terminam automaticamente assim que todos os membros saírem da conversa. Também terminam se mais ninguém se juntar à primeira ou à última pessoa na conversa durante um período de 60 minutos.

Quando iniciar a conversa de voz, em vez de uma chamada, os membros do grupo do WhatsApp recebem uma notificação push para se juntarem. Estes podem ver quem se juntou à conversa de voz numa faixa na parte inferior do ecrã.

Esta é uma novidade agora anunciada pelo WhatsApp e que está acessível a todos os utilizadores deste serviço. Mais uma vez, vem dar a capacidade de comunicar de forma mais simples e mais moderna, para agradar a todos.