Com o Android 14 já lançado pela Google, é hora da Samsung acelerar o desenvolvimento da One UI 6 baseada nesta versão. Os trabalhos decorreram a um ritmo elevado e há já modelos a receber a novidade. A Samsung acabou de revelar o seu calendário para a Europa e assim pode ver quando é que o seu smartphone Samsung recebe a One UI 6 com o Android 14.

O Android 14 vem cheio de novidades que a Google criou para os seus smartphones e para todos os restantes fabricantes adaptarem. É assim natural o trabalho que a Samsung fez com a sua One UI 6, onde colocou algumas das suas personalizações e desenvolvimentos.

A lista que apresentamos abaixo mostra de forma clara quando é que os principais modelos de smartphones da marca Sul Coreana vão ter acesso a esta novidade. O detalhe é grande e mostra para cada smartphone em que semana esperar a atualização e também a data provável para a sua chegada.

Semana de lançamento Modelo Data estimada de lançamento W43 Galaxy S23 30/10/2023 Galaxy S23 Ultra 30/10/2023 Galaxy S23+ 30/10/2023 W45 Galaxy A34 5G 13/11/2023 Galaxy A54 5G 13/11/2023 Galaxy S22 15/11/2023 Galaxy S22 Ultra 15/11/2023 Galaxy S22+ 15/11/2023 Galaxy S23 FE 20/11/2023 Galaxy Z Flip5 13/11/2023 Galaxy Z Fold5 13/11/2023 Galaxy A14 5G Ainda não foi decidido W46 Galaxy A13 5G 20/11/2023 Galáxia A33 5G 20/11/2023 Galáxia A52 27/11/2023 Galaxy A52s 5G 27/11/2023 Galaxy A53 5G 20/11/2023 Galaxy A72 30/11/2023 Galaxy S21 5G 20/11/2023 Galaxy S21FE 5G 24/11/2023 Galaxy S21 Ultra 5G 20/11/2023 Galaxy S21+ 5G 20/11/2023 Galaxy Z Flip4 20/11/2023 Galaxy Z Fold4 20/11/2023 W47 Galaxy A13 27/11/2023 Galaxy A14 Ainda não foi decidido Galaxy A23 5G 27/11/2023 Galaxy A25 5G 12/01/2023 Galaxy A52 5G Ainda não foi decidido Galaxy Tab A7 Lite Ainda não foi decidido Galaxy Z Flip3 5G 27/11/2023 Galaxy Z Fold3 5G 27/11/2023 W48 Galaxy A04s 12/04/2023 W49 Galaxy XCover5 12/08/2023 Ainda não foi decidido Galaxy A05s Ainda não foi decidido

A informação foi partilhada por um moderador do fórum oficial da Samsung da Roménia e mostra assim quando o Android 14 e a One UI 6 chegará aos smartphones da marca. As datas são indicativas e podem sofrer alterações em caso de problemas ou falhas descobertas entretanto.

Sendo um calendário dedicado à Europa, será lançada de forma faseada e controlada para garantir uma chegada suave e livre de problemas. Fica assim claro que a Samsung está focada em dar aos seus smartphones a novidade da Google com a máxima brevidade.