As grandes marcas associadas ao Android têm procurado aumentar o tempo de atualizações disponíveis. Xiaomi, Samsung e outras conseguiram já passar a Google e oferecem mais do que a gigante das pesquisas. Agora, a Xiaomi conseguiu crescer novamente no Android e aumentou novamente o número de atualizações do sistema da Google.

Ao longo dos anos, e sempre baseada da na MIUI, a Xiaomi tem conseguido crescer como uma marca associada ao Android. São muitos os seus equipamentos que estão no topo da escolha dos consumidores e que acabam por oferecer tudo o que estes necessitam.

No campo das atualizações, a Xiaomi tem também procurado crescer constantemente. Os clientes existem mais tempo de novas versões do Android e da MIUI e a marca tem conseguido garantir esse ritmo de novas versões, bem como as necessárias e esperadas correções de segurança.

Agora, e como publicou o responsável de comunicação da Xiaomi, a Xiaomi compromete-se a oferecer quatro gerações de atualizações do Android para seus próximos Xiaomi 13T e 13T Pro. A somar a estas 4 novas versões do sistema operativo da Google, a marca traz ainda cinco anos de patches de segurança.

We are proud to announce a significant enhancement to our commitment to providing exceptional software support. Xiaomi 13T and Xiaomi 13T Pro will include 4 generations of Android OS upgrades, as well as 5 years of security patches. — Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) September 6, 2023

Ao garantir 4 anos de atualizações do Android, a Xiaomi é posicionada ao mesmo nível da Samsung e OnePlus no que toca à política de software da empresa. Estas marcas estão comprometidas em fornecer aos seus smartphones quatro anos de atualizações do sistema operativo da Google.

Este anúncio da Xiaomi é vago num ponto importante e não refere se será exclusivo ou se será alargado aos seus principais smartphones existentes. Não foi declarado se estes estão cobertos pela nova política de suporte de software ou não. Isso poderá em breve ser revelado e esclarecido totalmente.

Ainda que seja uma novidade importante para o Android e para a Xiaomi, há um ponto a ter em conta. Os Xiaomi 13T e 13T Pro devem sair ainda com o Android 13, recebendo a versão 14 ainda este ano. Assim, o Android 17 que deve chegar em 2026, será a última atualização de sistema operativo da Google que o telefone receberá.