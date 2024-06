Chrome no Android recebe uma novidade para ser o melhor browser para smartphones

O Chrome tem recebido muitas melhorias para se tornar um browser ainda melhor e o padrão da Google para os seus sistemas operativos. Este é já o browser mais usado na Internet e promete muito para o futuro. Agora a versão Android recebeu uma novidade que o coloca num patamar ainda mais elevado.

Google traz uma novidade importante

Quem usa o Chrome no Android já percebeu a forma única como este browser se integra com o sistema operativo da Google. Ainda que possa ser trocado, é a escolha óbvia e permite usar o sistema ao máximo, unindo-se com todos os serviços que a Google tem para oferecer aos utilizadores e ao seu sistema.

Uma novidade está agora a surgir e vem melhorar ainda mais o Chrome no Android. Dará uma liberdade grande aos utilizadores, que deixam de ter de estar a olhar para o Android para ler as páginas que visitam na Internet. Depois de testes realizados, temos finalmente acesso às capacidades TTS (text-to-speech).

Chrome vai ler as páginas que visita

Na prática, esta nova capacidade permite ao Chrome ler as páginas web visitadas, algo que pode ser usado em qualquer situação, libertando os utilizadores. Bastará ativar e deixar o Android fazer este trabalho. A nova opção pode ser já encontrada no menu do Chrome, com o nome "Ouvir esta página".

De imediato o Chrome vai começar a ler o conteúdo para o utilizador. Este deixa uma barra na zona inferior, onde o utilizador pode controlar a leitura do conteúdo. Ao mesmo tempo, poderá abrir um menu maior, onde tem um controlo maior e acesso a mais opções.

Browser do Android fica ainda melhor

Aqui dentro o utilizador pode escolher o ritmo da leitura, definindo a velocidade, ou simplesmente escolher qual a voz que será usada. Há ainda a possibilidade de ter o texto a ser lido marcado pelo Chrome no Android, para ajudar a localizar a posição na página web.

Esta novidade é interessante e os cenários onde pode ser usada muito alargados. Os utilizadores ficam livres de realizar outras tarefas, enquanto o Chrome no Android vai ler o texto das páginas. A Google deverá alargar esta novidade a todos os utilizadores nas próximas semanas, tornando-a assim universal.